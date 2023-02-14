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娛樂
2023-02-14 11:48:18

教主Anson Lo盧瀚霆情人節與神徒⾒證個人品牌面世 大玩自拍兼合唱《不可愛教主》(附訪問片)

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Anson Lo情人節現身尖沙咀，宣傳剛面世的個人品牌ALLOVER。(林俊源攝)

Anson Lo情人節現身尖沙咀，宣傳剛面世的個人品牌ALLOVER。(林俊源攝)

盧瀚霆（Anson Lo）今日趁情人節現身尖沙咀海運廈，為其打理的服裝品牌ALLOVER宣傳，榮登「勞總」的Anson Lo與一眾神徒見證品牌正式成立。活動於10時半開始，但數百神徒早已塞爆兩層商場及大堂，昨晚通宵拍攝新歌MV直踩25小時的教主，穿上其自家品牌的粉紅色長袖上衣，配以眼鏡Look精神奕奕登場，不時與神徒互動又大玩自拍，更一起大合唱《不可愛教主》，氣氣熱鬧。他強調不會忽路歌影視工作，實行四線同步發展，他又劇透將於本月內推出新歌，是跳唱歌曲，並會跟神徒玩Challenge，呼籲大家留意，並透露將會拍戲並有機會往外地工作。

即睇Anson Lo宣傳ALLOVER照片

Anson Lo情人節現身尖沙咀，宣傳剛面世的個人品牌ALLOVER。(林俊源攝) Anson Lo情人節現身尖沙咀，宣傳則面世的個人品牌ALLOVER。(林俊源攝) Anson Lo情人節現身尖沙咀，宣傳剛面世的個人品牌ALLOVER。(林俊源攝) Anson Lo情人節現身尖沙咀，宣傳剛面世的個人品牌ALLOVER。(林俊源攝) Anson Lo情人節現身尖沙咀，宣傳剛面世的個人品牌ALLOVER。(林俊源攝) Anson Lo情人節現身尖沙咀，宣傳剛面世的個人品牌ALLOVER。(林俊源攝) Anson Lo情人節現身尖沙咀，宣傳剛面世的個人品牌ALLOVER。(林俊源攝) Anson Lo情人節現身尖沙咀，宣傳剛面世的個人品牌ALLOVER。(林俊源攝) Anson Lo情人節現身尖沙咀，宣傳剛面世的個人品牌ALLOVER。(林俊源攝) Anson Lo情人節現身尖沙咀，宣傳剛面世的個人品牌ALLOVER。(林俊源攝) Anson Lo情人節現身尖沙咀，宣傳剛面世的個人品牌ALLOVER。(林俊源攝) Anson Lo情人節現身尖沙咀，宣傳剛面世的個人品牌ALLOVER。(林俊源攝) Anson Lo情人節現身尖沙咀，宣傳剛面世的個人品牌ALLOVER。(林俊源攝) Anson Lo情人節現身尖沙咀，宣傳剛面世的個人品牌ALLOVER。(林俊源攝) Anson Lo情人節現身尖沙咀，宣傳剛面世的個人品牌ALLOVER。(林俊源攝) Anson Lo情人節現身尖沙咀，宣傳剛面世的個人品牌ALLOVER。(林俊源攝) Anson Lo情人節現身尖沙咀，宣傳剛面世的個人品牌ALLOVER。(林俊源攝) Anson Lo情人節現身尖沙咀，宣傳剛面世的個人品牌ALLOVER。(林俊源攝) Anson Lo情人節現身尖沙咀，宣傳剛面世的個人品牌ALLOVER。(林俊源攝) Anson Lo情人節現身尖沙咀，宣傳剛面世的個人品牌ALLOVER。(林俊源攝) Anson Lo情人節現身尖沙咀，宣傳剛面世的個人品牌ALLOVER。(林俊源攝) Anson Lo情人節現身尖沙咀，宣傳剛面世的個人品牌ALLOVER。(林俊源攝) Anson Lo情人節現身尖沙咀，宣傳剛面世的個人品牌ALLOVER。(林俊源攝) Anson Lo情人節現身尖沙咀，宣傳剛面世的個人品牌ALLOVER。(林俊源攝)

親解「ALLOVER」意思

在活動上，Anson Lo親自解構名牌名稱的多重意思，包括：將品牌及愛的理念遍佈全世界 (Al over the world)、All over someone / something-對某人或某種事物保持熱衷、迷戀、沉溺的意思，以及與一本緊扣愛情主題的小說 AL Lover》有關，如愛情小說推出系列產品。

Anson Lo得知不少神徒為了親睹教主風采，幾日前已提早排隊，憐惜地表示：「知道大家都辛苦，用盡一切的努力，只為見到我一面，有時大家都很搞笑地說，只要見到我的頭髮都很開心，這說法很Sweet，但同時亦令我很肉赤，為大家心痛，大家為了見到我而花盡時間、心機，所以今日透過這個活動與大家一起慶祝情人節，是一個很大意義的事情。」Anson Lo又道：「可以跟神徒一同見證我在事業上的一個重要里程碑，並選在情人節這個我跟神徒一年一度約定的重要日子舉行活動，別具意義，希望今日在有限的安排下，見到幾多神徒就得得幾多！」他又窩心地為神徒準備小禮物，即使未能親身到場都有機會換領。

即睇Anson Lo訪問

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