教主Anson Lo與神徒攜手行善 展出獎項大晒冷

「教主」盧瀚霆(Anson Lo)將在下月迎來28歲生日,盧瀚霆國際後援會今年以「Keep Giving • Keep Loving」為題,籌備了一連串的慈善活動,在慶祝教主生日的同時,亦將愛心帶到全港各區。

由本月25日開始,盧瀚霆國際後援會於旺角朗豪坊展開一連15天的【Anson Lo & Sontos Keep Giving • Keep Loving Pop Up Store】,會場以象徵教主及其粉絲們「神徒」的粉紅色為主題,場內除有Anson Lo拍攝《MONEY》MV時穿著過的兩套靚衫外,亦會展出Anson Lo出道至今所獲的音樂獎項,讓神徒再一次感受當時的得獎喜悅。此外,亦設有生日主題即影即有Photo Booth,以及去年大受歡迎的扭蛋機。而在商場正門及各樓層亦會設有不同的打卡位。是次活動亦得到朗豪坊全力支持提供場地贊助,打卡區將於活動期間每天中午12時至晚上10時開放予公眾自由參觀打卡。