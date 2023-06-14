教主Anson Lo與神徒攜手行善 展出獎項大晒冷

「教主」盧瀚霆（Anson Lo）將在下月迎來28歲生日，盧瀚霆國際後援會今年以「Keep Giving • Keep Loving」為題，籌備了一連串的慈善活動，在慶祝教主生日的同時，亦將愛心帶到全港各區。
由本月25日開始，盧瀚霆國際後援會於旺角朗豪坊展開一連15天的【Anson Lo & Sontos Keep Giving • Keep Loving Pop Up Store】，會場以象徵教主及其粉絲們「神徒」的粉紅色為主題，場內除有Anson Lo拍攝《MONEY》MV時穿著過的兩套靚衫外，亦會展出Anson Lo出道至今所獲的音樂獎項，讓神徒再一次感受當時的得獎喜悅。此外，亦設有生日主題即影即有Photo Booth，以及去年大受歡迎的扭蛋機。而在商場正門及各樓層亦會設有不同的打卡位。是次活動亦得到朗豪坊全力支持提供場地贊助，打卡區將於活動期間每天中午12時至晚上10時開放予公眾自由參觀打卡。
另外，屆時Pop Up Store亦會即場發售限定周邊產品（詳情將稍後公佈），並必需預先登記才可入內購買。有關詳情敬請留意後援會社交平台公佈。而發售產品所有收入扣除成本後，將以「Anson Lo 盧瀚霆」名義全數撥捐十間本地受惠機構：（排名不分先後）CCF兒童癌病基金、無家者同行、點滴是生命、阿棍屋、大樹下、連寵拯救隊、香港救兔之家、環保觸覺、綠領行動。
【Anson Lo & Sontos Keep Giving • Keep Loving Pop Up Store】開放詳情
日期：2023年6月25日
時間：下午5時至晚上10時
地點：朗豪坊4樓通天廣場
日期：2023年6月26日至7月9日
時間：中午12時至晚上10時
地點：朗豪坊4樓通天廣場