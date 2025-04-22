教宗方濟各逝世｜荷李活掀悼念潮 史泰龍 里安納度 安東尼奧班達拉斯發文致敬

教宗方濟各(Jorge Mario Bergoglio)昨日離世，享年88歲。他的死訊消息一經傳出，頓時引發荷李活的哀悼浪潮，明星們紛紛在社交媒體上發文，表達對這位慈愛領袖的懷念。

憑電影《洛奇》和《第一滴血》系列雄霸八十年代影壇的動作巨星史泰龍(Sylvester Stallone)，特別在Instagram上分享一張與教宗會面的合照，他寫道：「A wonderful, wonderful man！Rest in peace holy father！」他簡單真摯的話語，讓人感受到他對教宗的深切敬意。

西班牙男星安東尼奧班達拉斯(Antonio Banderas)，亦有分享一張他與教宗的合影，並寫道：「教宗方濟各去世了。他是天主教會的領袖，對最需要幫助的人展現了仁慈、愛和憐憫。」