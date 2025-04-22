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娛樂
2025-04-22 16:30:00

教宗方濟各逝世｜荷李活掀悼念潮 史泰龍 里安納度 安東尼奧班達拉斯發文致敬

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動作巨星史泰龍，與教宗方濟各的合照。

動作巨星史泰龍，與教宗方濟各的合照。

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教宗方濟各(Jorge Mario Bergoglio)昨日離世，享年88歲。他的死訊消息一經傳出，頓時引發荷李活的哀悼浪潮，明星們紛紛在社交媒體上發文，表達對這位慈愛領袖的懷念。

憑電影《洛奇》和《第一滴血》系列雄霸八十年代影壇的動作巨星史泰龍(Sylvester Stallone)，特別在Instagram上分享一張與教宗會面的合照，他寫道：「A wonderful, wonderful manRest in peace holy father！」他簡單真摯的話語，讓人感受到他對教宗的深切敬意。

西班牙男星安東尼奧班達拉斯(Antonio Banderas)，亦有分享一張他與教宗的合影，並寫道：「教宗方濟各去世了。他是天主教會的領袖，對最需要幫助的人展現了仁慈、愛和憐憫。」

Eva Longoria上張一張與教宗的合照，悼念他的離世。 Eva Longoria指教宗是一位仁慈謙遜的人。 安東尼奧班達拉斯指教宗對世人充滿了仁慈、愛和憐憫。 安東尼奧班達拉斯與教宗方濟各的合照。

奧斯卡影帝演員羅素高爾(Russell Crowe)，則在X平台上發文，「今天對羅馬來說是美好的一天，但對信徒來說卻是悲傷的一天，願教宗方濟各安息。」羅素高爾倡這句簡單說話，表達信徒們的痛惜之情。

曾與教宗的珍貴相遇的電視劇《靚太唔易做》的女主角Eva Longoria，也上傳了一張與教宗的合照，她又寫道：「願教宗安息，你的仁慈、善良和謙遜將永遠被銘記。」

 

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里安納度讚賞教宗對宣傳環保有功。 里安納度指曾與教宗會面，討論全球環保問題。 羅素高爾稱，今天對信徒來說，是悲傷的一天。 史泰龍讚揚教宗是一位神奇的人。 羅素高爾在X發了一張梵蒂岡的風景照，悼念教宗。

50歲男星、著名環保人士里安納度狄卡比奧(Leonardo DiCaprio)則稱：「教宗方濟各是我們這個時代最傑出的精神領袖之一，他的精神將繼續激勵世界各地一代又一代的環保人士。」

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