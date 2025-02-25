小薯茄吳冰(阿冰)的妹妹吳泳，被指出軌健身界網紅人夫William。William妻子FaFa Tse在IG連環出story，包括夜闖辦公室的「捉姦」影片，指結婚約3個月的丈夫偷食吳泳，還爆出丈夫與吳泳的色慾短訊，並標籤其胞姐阿冰。據知，FaFa與William去年11月結婚時，小薯茄成員亦有去觀禮，亦有成員與其合作拍片。

FaFa今日凌晨突在社交平台公開指控丈夫William背妻出軌，她先以一張半裸蓋著被女士躺在地的照片為底圖，再配上字句：「我老公偷食小薯茄泳泳」，還附上一幅丈夫與小薯茄泳泳的對話截圖。另再附William和吳泳的對話截圖，其中有人提到：「今晚先同你算脹(帳)。」她更直指吳泳是小三，老公是賤男。其後她繼續上載影片，片中見FaFa直闖辦公室，眼見一地是衣服，她質問：「上PT唔洗(使)著褲」接著她轉角準備上樓梯，見到一名健壯的男士走下來，相信是FaFa的老公，影片中更見到右上角有一名女子閃閃縮縮，相信就是FaFa所指的吳泳。

難受過食屎

另一影片FaFa拿起地上一條牛仔褲說：「上PT唔洗著褲？」再留言：「我心目中既好男人，我理想老公，作為榜樣既老公陪佢行過好多路既人，日日SUPPORT佢既人。同小薯茄。啊冰個妹搞野，今次第3次俾我捉姦，衫都無著。」她形容：「親眼見到我真係崩潰，全身震曬就快要暈。」她又表示發文打字時，手仍在震，「目睹心愛既(嘅)人，同另一個女人訓係(瞓喺)到，仲要講句未開始，個感覺難受過食屎。」事後男方的IG已轉為私人。

丈夫承認 3 次出軌

其後她FaFa公開與丈夫的對話截圖，對方已承認三次出軌，她表示今次踢爆，希望不再有學生挑逗和偷食教練，「其實我真係唔再適合佢，因為我唔再有新鮮感俾到佢，我只係希望唔好有下個學生Flirting pt 同偷食。」她更指丈夫承認出軌前，一度誣衊小薯茄阿蚊與冰妹在床上吸毒，意圖混淆視聽。最後，FaFa表示公開事件後，收到不少支持她的私訊，「我真係好無助好崩潰，當中很多內情我唔敢公開。」