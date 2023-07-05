數你條命｜72歲李龍基有心有力 希望可以再做老竇

無綫全新風水命理節目《數你條命》，有「靈魂談判師」之稱的玄學顧問Depp、將帶領J2er吳兆麟（Alan）及陳欣茵（Sonya），透過拆解數字背後密碼，與每集參與錄影嘉賓進行「數字」交流。今晚播出的一集，請來李龍基、曾參與《仔仔一堂》錄影的HoHo、陳若思（Amber）以及胡美貽（Nicole）做嘉賓。

李龍基有望 「雙喜 臨門」 是集Depp繼續以「生命密碼公式」計算出來的磁場數字，包括「天醫」、「生氣」、「絕命」、「禍害」等，推算各嘉賓不同身體部位的健康情況，包括呼吸道、心臟、腸胃及頭部等，還能同時推算性格及情緒穩定度，話題更會涉及添丁與生育。早前透露將於年底與比自己年輕36歲的女友結婚的李龍基，雖已年屆72歲但仍貫徹「有心有力」原則，談到結婚一事除了喜上眉梢，更追問Depp能否有望再度升呢做爹哋，對此Depp指根據磁場數字推算，李龍基今年確有「升官運」，到底是否真能「雙喜臨門」？

玄學顧問Depp 指基哥條命好多貴人。