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娛樂
2023-07-05 18:18:49

數你條命｜72歲李龍基有心有力 希望可以再做老竇

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李龍基年底迎娶細過他36歲的女友Chris。

無綫全新風水命理節目《數你條命》，有「靈魂談判師」之稱的玄學顧問Depp將帶領J2er吳兆麟（Alan）及陳欣茵（Sonya），透過拆解數字背後密碼，與每集參與錄影嘉賓進行「數字」交流。今晚播出的一集，請來李龍基、曾參與《仔仔一堂》錄影的HoHo、陳若思（Amber以及胡美貽（Nicole做嘉賓。

李龍基與HoHo、陳若思(右一)以及胡美貽(左一)做嘉賓。

李龍基有望「雙喜臨門」

是集Depp繼續以「生命密碼公式」計算出來的磁場數字，包括「天醫」、「生氣」、「絕命」、「禍害」等，推算各嘉賓不同身體部位的健康情況，包括呼吸道、心臟、腸胃及頭部等，還能同時推算性格及情緒穩定度，話題更會涉及添丁與生育。早前透露將於年底與比自己年輕36歲的女友結婚的李龍基，雖已年屆72歲但仍貫徹「有心有力」原則，談到結婚一事除了喜上眉梢，更追問Depp能否有望再度升呢做爹哋，對此Depp指根據磁場數字推算，李龍基今年確有「升官運」，到底是否真能「雙喜臨門」？

玄學顧問Depp 指基哥條命好多貴人。

一講到生育問題，基哥即精靈追問仲有冇機會升呢做爸爸。

李龍基做出招牌「請請」手勢，莫非真的做爸爸？

李龍基︰人生一定要開心

除了「有心有力」，李龍基還甚有幽默感，不時主動與另外三名嘉賓互動。雖然基哥性格生鬼搗蛋，但人生閱歷豐富的他，談到情緒話題時，不忘發放正向思想勉勵大家，他說：「人生最緊要簡單，我睇咩都簡單，開心過一日，唔開心又過一日，咁點解要唔開心？唔開心嘅嘢好快就過，我依家係一定要開心，亦盡量令到身邊人開心。」

基哥席間還分享正向人生哲理，認為做人最重要開心。

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