數字人生｜黄浩然增肥挺肚腩演繹中年危機 黄祥興離巢TVB效力ViuTV

《數字人生》故事講述仇強（黃浩然 飾）、蒙美（周家怡 飾）和樂城（歐鎮灝 飾）一家三口本來生活環境良好，屬典型的香港中產家庭，仇強因一次誤中電騙被騙去全副身家，需破產抵債，令一向精明的太太蒙美崩潰，一家人生活頓入困境。豈料，同樣精靈醒目的兒子樂城，亦因網上投資平台倒閉，不止所有炒賣得來的金錢一舖清袋，更欠下幾十萬卡數和財務借貸，未大學畢業就淪為破產人士。三口子從天堂跌入地獄，幸得一眾朋友相助，慢慢回復生活軌道。仇強被迫重投社會，可是做慣老闆的他在職場上找不到適合他的位置，後來得到啟發考的士牌做自己的老闆，從中更結識了一些以往未曾接觸到的社會階層，令天生離地的他擴闊圈子。一心想幫樂城脫離「破產地獄」的蒙美，由生活無憂的靚太變身成招謠撞騙的經理人，誤打誤撞的走入充滿虛假的花花世界。至於樂天幸運的富二代樂城為了可以繼續安逸生活，靠他的奇思妙想千方百計脫貧。經過翻天覆地的改變，最終仇強尋回他的少年夢想，再次踏上足球場，無奈此重要時刻卻面臨家變！一家人走入破產人生，從一無所有中拾回所有。