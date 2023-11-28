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娛樂
2023-11-28 16:41:17

文佳煐獲Dolce & Gabbana邀請擔任全球大使

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文佳煐獲Dolce & Gabbana邀請，擔任全球推廣大使。

曾演韓劇《女神降臨》、《加油吧威基基2》、《愛情的理解》、電影《第二次二十歲》的27歲女星文佳煐，獲意大利品牌Dolce & Gabbana邀請擔任全球大使，計劃透過出席該品牌的全球活動，來表達品牌的設計精髓，令她的影響力，不僅限於韓國，並擴展到全球時尚領域。

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身材高佻的文文佳煐，是天生的衣架子。

童星出身的文佳英，一直受品牌垂青，在各種廣告和海報中，展現出性感風格和融合能力，在時尚界亦引起廣泛關注。去年9月，文佳英出席Dolce & Gabbana的米蘭時裝展，憑藉性感又充滿力量的衣著，引起時尚界的熱烈反響，對於能成為品牌的推廣大使，文佳煐說：「能夠與Dolce & Gabbana合作，我感到非常興奮和榮幸，期待未來我們能一起創造精彩的時刻。」

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出席Dolce & Gabbana活動的文佳煐，完美消化品牌的服務。

Lefty：能創造高媒體價值的藝人

其實於著名行銷平台Lefty發布的指標，文佳煐就被選為時裝周出席者中，影響力大能創造高媒體價值的藝人。此外，文佳煐曾身穿Dolce & Gabbana2023秋冬女裝showpiece，登上《W》雜誌11月號，展現其在海外的知名度。另一方面，正於世界各地擴大活動的文佳煐，計劃於1214日出席在菲律賓舉行的「2023年亞洲藝人獎IN THE PHILIPPINES》」，與全球fans見面。

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文佳煐將穿上Dolce & Gabbana的晚裝，出席「2023年亞洲藝人獎IN THE PHILIPPINES》」。

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