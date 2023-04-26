文凱婷懶理做第三者指控大曬自拍照 大17歲湛耀東遭音樂學院割蓆

參加TVB歌唱選秀節目《聲夢傳奇》而出道嘅文凱婷（Aeren）日前被爆和年長17歲唱歌老師湛耀東（Waye Cham）拍拖；有指，男方原先有個拍拖多年、感情好穩定嘅女朋友，但因文凱婷介入而分手；文凱婷直認自己現與之前歌唱老師拍拖中，但就表示當初一齊時大家都係單身。文凱婷疑似做第三者一事，引起唔少網民關注，而事情最近又有新發展。

學院就出聲明與湛耀東割蓆 湛耀東原來曾經任職炎明熹歌唱老師高晨維開辦嘅音樂學院，日前學院就發出聲明與湛耀東割蓆，指湛耀東已於去年10月離職，表示當時湛耀東違反合約：「不動聲色在同一地區轉移學生作其私下教學活動，本學院管理層對湛耀東的誠信及行為表示極度失望，並就此嚴重違反合約協議舉動多次要求對方作出合理回覆及道歉未果。」，又強調湛耀東現時與當時與校內任何女學生或女藝人之關係與學院無關，唔會作出回應。高晨維轉發聲明及寫道：「多謝各位朋友的關心，本來都唔諗住repost，但收到太多朋友問候，我想講：最傷心的階段已經過去，的確有好傷心、難過的時候，現在一切已交由公司管理層及律師處理，我會繼續專心教學的工作，多謝大家關心。」