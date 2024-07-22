文凱玲首度剖白B女早產心情 發現BB少動靜即入院開刀

文凱玲早前宣布B女Iyla順利出世，自月初公布喜訊之後，她日前再在網上分享B女生產的過程，驚爆B女是早產嬰兒。她說︰「本來預產期係七月尾，但係BB已經出咗世個半月，經歷完一段手忙腳亂嘅時期，終於有時間靜靜地寫一篇長文同大家分享。」
她稱當日發現BB的郁動比平日少，於是去急症室檢查，她說︰「諗住確認一下BB冇問題就可以安心瞓覺，結果直接住院做咗一連串檢查，成晚冇瞓之後醫生就同我講要即刻開刀。準備開刀嘅時候，真係好驚好擔心，幻想咗好多可能會出現嘅問題同情況，好在BB好健康，出世嘅時候仲喊得好大聲！」
由於BB早產關係，需要特別照顧，她說︰「喺醫院嘅時候大部份媽媽身邊都有BB，而我只有自己一個，一到夜晚嘅時候感覺特別失落。到我可以出院嘅時候，BB仲要繼續留喺醫院，明明生完但係冇得帶BB返屋企感覺好奇怪，之後一段時間我有時都會以為BB仲喺我個肚裏面。」
B女提早出世，亦打亂了文凱玲的坐月計劃，「因為BB早咗出世，啱啱搬完屋箱都未拆，BB啲嘢都未準備，所以變咗每日忙住執屋、買嘢同埋泵奶再拎去醫院睇BB木。BB返咗屋企之後每一日雖然好忙，但係好開心，成日攬住望住佢都覺得唔夠，為BB健康快樂長大繼續努力。」
文凱玲向本報表示B女出世時只得4磅，為了令BB拍照好看，於是儲肥囡囡，直至囡囡重近7磅才拍照。她表示現時餵人奶的關係，現會接些簡單的工作，自己亦希望抽多些時間陪女兒，見證對方成長。她又指囡囡在晚間特別活躍，令她無覺好瞓。