文凱玲首度剖白B女早產心情 發現BB少動靜即入院開刀

文凱玲早前宣布B女Iyla順利出世，自月初公布喜訊之後，她日前再在網上分享B女生產的過程，驚爆B女是早產嬰兒。她說︰「本來預產期係七月尾，但係BB已經出咗世個半月，經歷完一段手忙腳亂嘅時期，終於有時間靜靜地寫一篇長文同大家分享。」

她稱當日發現BB的郁動比平日少，於是去急症室檢查，她說︰「諗住確認一下BB冇問題就可以安心瞓覺，結果直接住院做咗一連串檢查，成晚冇瞓之後醫生就同我講要即刻開刀。準備開刀嘅時候，真係好驚好擔心，幻想咗好多可能會出現嘅問題同情況，好在BB好健康，出世嘅時候仲喊得好大聲！」