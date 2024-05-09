文彬離世一年 車銀優上節目首談已故隊友難掩悲痛：常夢到他

K-POP男團ASTRO成員文彬在去年4月在家中輕生離世，震驚粉絲及隊友，車銀優亮相節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》，就難過提起隊友文彬的驟逝讓他罪疚感導致無法吃飯，而且還會夢到文彬，車銀優首度在鏡頭前公開提及痛失好友的心情時一度眼濕濕，令粉絲看後均大嘆心痛。

車銀優在節目上分享自己原本的志願是當老師或教授等工作，主持劉在錫認為銀優若沒有當上藝人，相信也能夠以創下千萬點閱的「帥哥老師」姿態亮相電視節目。

之後，車銀優談到自己去年發生的事情時，不禁面露苦笑，他坦承去年過得不好，自文彬離世後，車銀優邊痛哭邊寫下歌詞，至今卻無法演唱這首歌，罪疚感一直纏繞在身，並稱：「食飯時會想說我能食飯嗎？睡覺時會想說我值得睡覺嗎？」車銀優又表示偶爾會見到文彬出現在夢中，說罷即不禁落淚。銀優指夢中文彬有時出現在健身室、有時在錄音室，每次的場景都不同。車銀優特別錄製一段給文彬的影片留言：「彬啊...彬啊，過得好嗎？好想你，我會連你的份一起，扮演好我能做到的角色，你不要擔心，我們一定再見吧。」最後更留下文字訊息：「你離開而留下的部份我會負起責任，不要太擔心了，辛苦了。」首次在鏡頭前談起痛失好友的心情，節目播出後引起網民熱烈討論。