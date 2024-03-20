文苑總監宴請商台「老友」食點心 訪問時單方面反駁馬田慘遭錄音踢爆講大話

擁有過百萬訂閱嘅Youtube頻道「點 Cook Guide 」嘅主理人馬田，日前帶埋父母去到被稱為「名人飯堂」嘅文苑飯莊用膳，但就批評用膳體驗極差，認為菜式難食又唔抵食之外，仲被餐廳營運總監禁止拍攝。而同一日另一YouTube頻道「有啖好食 Perfect Continuous Eat」咁啱都係發布去文苑飯莊用餐嘅影片，但係「有啖好食」獲准拍攝餐廳環境及同菜式之外，仲大讚餐廳各方面都有水準，同馬田嘅食評相差甚遠，令網民熱烈討論。

當事人馬田原來當日食飯有錄音

捲入事件嘅文苑飯莊營運總監CK喺風波爆出後，早前接受商台雷霆881《在晴朗的一天出發》訪問，以另一角度還原事件。當時CK指唔知道馬田係foodie，對方亦冇表露身份，但就指馬田同老人家匿喺間包廂房，完全無嗌嘢食，但就set晒機拍攝，又指馬田唔俾侍應入去招呼等。CK又強調所有foodie拍攝食嘢都係自費，而且食物質素一視同仁，並且歡迎喺唔打擾其他人嘅情況之下，客人可以拍攝。

而馬田尋日就上載新片回應CK，仲剪輯部份同餐廳嘅對話錄音還原真相。首先CK話安排房間俾馬田，但馬田公開同文苑嘅對話貼圖，指佢地並冇要求坐房。而CK指馬田佢地冇點菜，馬田就話佢地訂4人枱，當時得3個人坐，即係有人遲到（遲嘅係馬田），唔難理解點解未點菜，而且馬田稱文苑冇提到用餐時限，亦冇提醒佢地要點菜。而馬田趕到時，有侍應入包廂招呼，但馬田媽媽就同對方講「等佢抖順條氣先」。至於CK所講嘅「set晒機拍攝」，馬田就展示當日使用嘅器材，就係一部單反相機連座枱腳架。

馬田條片出街後，唔少網民認為本來件事沉寂咗，但因為CK嘅回應而自製公關災難。更有網友搵到叱咤903《在晴朗的一天出發》facebook專頁舊相，見到一班主持食點心，並且話係主持之一盧覓雪嘅老友CK送上，而照片所見嘅外賣袋係屬於文苑。另外，903晴朗主持不時去文苑飯局，令網民質疑CK係咪靠交情而可以喺大氣電波解釋事件。

903晴朗主持不時去文苑飯局