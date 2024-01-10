文詠珊Janice Man上海歐陸式豪宅曝光 2米高聖誕樹證樓底高

文詠珊（Janice Man）以𡃁模身份出道，2009年獲黎明賞識加入Amusic轉型，2019年與富三代老公吳啟楠（Carl）結婚，結婚後文詠珊與老公長駐上海。Janice Man去年憑內地懸疑電影《消失的她》榮升「億萬票房女星」之列。Janice Man過往多次曝光位於上海豪宅及香港大埔比華利山複式豪宅，上月底文詠珊搬入上海新居豪宅，並邀請吳千語及幾位定居於上海的朋友於家中進行聖誕聚會，意外令Janice Man新豪宅曝光。

文詠珊Janice Man上海豪宅 最少3層高 Janice Man親自製作多款小食款待好友，亦邀請到花藝師佈置家裡，將大門位置、家中樓梯及餐桌都擺放著聖誕裝飾，更誇張嘅係其客廳樓底高到可擺放逾2米高嘅巨型聖誕樹，令屋內滿佈濃厚聖誕氣氛。從照片中睇到，Janice Man嘅豪宅至少三層高，裝潢以全白色為主，配合戶外大花園及客廳嘅雙樓梯，充滿歐式風情兼極具氣派，環境非常舒適。