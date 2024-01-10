文詠珊Janice Man上海歐陸式豪宅曝光 2米高聖誕樹證樓底高

文詠珊（Janice Man）以𡃁模身份出道，2009年獲黎明賞識加入Amusic轉型，2019年與富三代老公吳啟楠（Carl）結婚，結婚後文詠珊與老公長駐上海。Janice Man去年憑內地懸疑電影《消失的她》榮升「億萬票房女星」之列。Janice Man過往多次曝光位於上海豪宅及香港大埔比華利山複式豪宅，上月底文詠珊搬入上海新居豪宅，並邀請吳千語及幾位定居於上海的朋友於家中進行聖誕聚會，意外令Janice Man新豪宅曝光。
文詠珊Janice Man上海豪宅 最少3層高
Janice Man親自製作多款小食款待好友，亦邀請到花藝師佈置家裡，將大門位置、家中樓梯及餐桌都擺放著聖誕裝飾，更誇張嘅係其客廳樓底高到可擺放逾2米高嘅巨型聖誕樹，令屋內滿佈濃厚聖誕氣氛。從照片中睇到，Janice Man嘅豪宅至少三層高，裝潢以全白色為主，配合戶外大花園及客廳嘅雙樓梯，充滿歐式風情兼極具氣派，環境非常舒適。
據知，Janice Man老公Carl身家估計過億，曾於全球最大投資機構黑石（Blackstone Group）擔任分析員，亦是醫療公司聯合創始人兼CEO，擁有上水及半山獨立屋等物業。當年Carl與Janice Man結婚時於意大利米蘭Lake Como古堡舉行世紀豪門婚宴，相當盛大奢華。
原文刊登於 Yahoo 娛樂圈