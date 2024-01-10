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娛樂
2024-01-10 12:55:00

文詠珊Janice Man上海歐陸式豪宅曝光 2米高聖誕樹證樓底高

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文詠珊Janice Man上海歐陸式豪宅曝光 2米高聖誕樹證樓底高

文詠珊Janice Man上海歐陸式豪宅曝光 2米高聖誕樹證樓底高

文詠珊（Janice Man）以𡃁模身份出道，2009年獲黎明賞識加入Amusic轉型，2019年與富三代老公吳啟楠（Carl）結婚，結婚後文詠珊與老公長駐上海。Janice Man去年憑內地懸疑電影《消失的她》榮升「億萬票房女星」之列。Janice Man過往多次曝光位於上海豪宅及香港大埔比華利山複式豪宅，上月底文詠珊搬入上海新居豪宅，並邀請吳千語及幾位定居於上海的朋友於家中進行聖誕聚會，意外令Janice Man新豪宅曝光。

文詠珊Janice Man上海歐陸式豪宅曝光（小紅書圖片） 文詠珊Janice Man上海歐陸式豪宅曝光（小紅書圖片） 文詠珊Janice Man上海歐陸式豪宅曝光（小紅書圖片） 文詠珊Janice Man上海歐陸式豪宅曝光（小紅書圖片） 文詠珊Janice Man上海歐陸式豪宅曝光（小紅書圖片） 文詠珊Janice Man上海歐陸式豪宅曝光（小紅書圖片） 文詠珊Janice Man上海歐陸式豪宅曝光（小紅書圖片） 文詠珊Janice Man上海歐陸式豪宅曝光（小紅書圖片） 文詠珊Janice Man上海歐陸式豪宅曝光（小紅書圖片）

文詠珊Janice Man上海豪宅 最少3層高

Janice Man親自製作多款小食款待好友，亦邀請到花藝師佈置家裡，將大門位置、家中樓梯及餐桌都擺放著聖誕裝飾，更誇張嘅係其客廳樓底高到可擺放逾2米高嘅巨型聖誕樹，令屋內滿佈濃厚聖誕氣氛。從照片中睇到，Janice Man嘅豪宅至少三層高，裝潢以全白色為主，配合戶外大花園及客廳嘅雙樓梯，充滿歐式風情兼極具氣派，環境非常舒適。

文詠珊Janice Man 2019年與吳啟楠結婚，婚後保持良好狀態 文詠珊Janice Man 2019年與吳啟楠結婚，婚後保持良好狀態 文詠珊Janice Man 2019年與吳啟楠結婚，婚後保持良好狀態文詠珊Janice Man 2019年與吳啟楠結婚，婚後保持良好狀態 文詠珊Janice Man 2019年與吳啟楠結婚，婚後保持良好狀態 文詠珊Janice Man 2019年與吳啟楠結婚，婚後保持良好狀態 文詠珊Janice Man 2019年與吳啟楠結婚，婚後保持良好狀態 文詠珊Janice Man 2019年與吳啟楠結婚，婚後保持良好狀態 文詠珊Janice Man 2019年與吳啟楠結婚，婚後保持良好狀態 文詠珊Janice Man 2019年與吳啟楠結婚，婚後保持良好狀態 文詠珊Janice Man 2019年與吳啟楠結婚，婚後保持良好狀態 文詠珊Janice Man 2019年與吳啟楠結婚，婚後保持良好狀態 文詠珊Janice Man 2019年與吳啟楠結婚，婚後保持良好狀態 文詠珊Janice Man 2019年與吳啟楠結婚，婚後保持良好狀態 文詠珊Janice Man 2019年與吳啟楠結婚，婚後保持良好狀態

據知，Janice Man老公Carl身家估計過億，曾於全球最大投資機構黑石（Blackstone Group）擔任分析員，亦是醫療公司聯合創始人兼CEO，擁有上水及半山獨立屋等物業。當年Carl與Janice Man結婚時於意大利米蘭Lake Como古堡舉行世紀豪門婚宴，相當盛大奢華。

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈

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