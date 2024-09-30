文頌嫻公開展示廚藝 以為自己整跌姚樂怡蛋糕超淆底

文頌嫻（文女）日前為煮食活動擔任嘉賓，文女在現場由「七魔女」化身「牛魔女」，不僅分享烹調牛肉心得，更首次公開展示廚藝，與大家分享她的獨家食譜，當中包括教大家在20分鐘內為囡囡Jamie準備的速成午飯菜式。
文女最近動作多多，除了拍劇、做DJ、亦殺入美食界，更表示將來若有工作也會接，她今次首次現場大展廚藝，她表示：「自己烹飪不算很叻，所以都有點緊張，但希望可以繼續努力進步，未來能像大廚一樣，可以邊煮邊講，做到揮灑自如。」
她提到近年不時分享烹飪影片，因為她婚後非常重視家人的飲食，特別是囡囡出世後，即使忙碌時不能親自烹調，她也會親自挑選食材，確保女兒能吃得健康，因為12歲的女兒Jamie對食物要求高，不喜歡向學校訂購午餐，既嫌不夠熱，又覺得工人姐姐煮的飯太硬、外賣食物味道太濃，因此她每天也親自為她準備午餐，她笑言：「現在女兒放學後，我不是先檢查她的功課，而是檢查飯盒有沒有吃完，若果她的飯盒清得乾乾淨淨，她便心滿意足，繼續為女兒花心思準備下一餐。」她更提到原來女兒是學校校隊，每星期有5、6日去練水，下月都會跟學校去佛山練水。
早前「七魔女」為姚樂怡慶生，卻發生跌蛋糕意外，文女的表情一度成為網民熱話，文女就解釋自己的反應呆濟，因為當時以為自己是兇手，不過事後得知姚樂怡才是嫌疑人，她指最後湯盈盈吃了蛋糕最面的一層。