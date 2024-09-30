文頌嫻公開展示廚藝 以為自己整跌姚樂怡蛋糕超淆底

文頌嫻（文女）日前為煮食活動擔任嘉賓，文女在現場由「七魔女」化身「牛魔女」，不僅分享烹調牛肉心得，更首次公開展示廚藝，與大家分享她的獨家食譜，當中包括教大家在20分鐘內為囡囡Jamie準備的速成午飯菜式。

文女最近動作多多，除了拍劇、做DJ、亦殺入美食界，更表示將來若有工作也會接，她今次首次現場大展廚藝，她表示：「自己烹飪不算很叻，所以都有點緊張，但希望可以繼續努力進步，未來能像大廚一樣，可以邊煮邊講，做到揮灑自如。」