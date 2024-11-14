新人張運兒首與fans見面 曬流利韓文唱NewJeans《Supernatural》

由於店舖內設小賣部， Yoona身兼多職包括樓面、小賣部、廚房不同崗位和炮製甜品，她更首次整雞尾酒，有板有眼，得到café老闆的嘉許，「原來當中有好多步驟，例如要用火槍燒肉桂條，提升cocktail嘅煙燻味，最後裝飾部份亦都要再次用火槍處理，成個過程好好玩好神奇，我亦完成咗人生第一杯cocktail，試飲都發現好好味㗎！」

身為歌Yoona獻唱了兩首自己的新歌《Hallucinate》及《What am I looking for》外，並自彈自唱莫文蔚《呼吸有害》、古巨基《愛得太遲》，能操流利韓文的Yoona也演繹了FIFTY FIFTY《Cupid》、NewJeans《Supernatural》及2NE1《Lonely》等作品，更特地重新編曲，她透露未做歌手之前都試過busking，但在餐廳演唱感覺截然不同。今次算是Yoona首次跟fans見面，她笑言在這個場合相遇很有趣，她說：「我可以用店長嘅身份serve我嘅fans，期間又可以同大家傾下偈、影下相。不過我幫手出菜嘅時候都有少少緊張，但大家超包容我，所以好近距離接觸我嘅fans，完全feel到佢哋好support我嘅感覺。唱歌嘅時候，大家又會靜心欣賞，有時又會俾feedback我，所以今次嘅經歷係好開心。」