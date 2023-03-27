新作《鎖碼歌》含糊不清 黃明志：很多地區在創作上控管嚴格

馬來西亞創作歌手黃明志4月1日將首度登上臺北小巨蛋舉行「大飛機世界巡迴演唱會」，演唱會前夕推出最新單曲《鎖碼歌》，新歌特色就是整首歌都含糊不清，聽不出歌詞，但黃明志分享：「其實它是有歌詞的，聽不懂不代表沒有，只是它被鎖碼了。」

MV導演高暟表示，起初也十分苦惱，根本就聽不懂這首歌想表達甚麼，曾私下找黃明志索求歌詞，但他堅拒透露半句。黃明志表示：「反正現在很多rap都讓人不明白在唱什麼，就像這首歌一樣，內容一點都不重要，只要帥就好。」MV畫面彩蛋滿滿，一開場就見黃明志在《終國有嘻哈》背板前帶動觀眾及撒錢的片段，可以猜到歌曲內容與嘻哈流行相關，但無法單從歌詞聽出確切內容與嘻哈有什麼樣的關聯。當然這次依舊不改MV一貫必備的美女元素，繼上一首《偷偷》攜一整群SWAG女郎出演之後，這次MV中的黃明志身旁依舊有一整群辣妹傍身，並有不少用奶瓶喝啤酒、在大眾面前大撒紙鈔等等瘋狂行徑。

觀眾「各自解讀」

至於歌詞為什麼會被鎖碼呢？黃明志說：「因為很多地區在創作上控管嚴格，不管影像、歌曲等等各類形式的創作都要經過審核，如果超過尺度就要鎖碼或是馬賽克畫面，甚至是會遭到禁播。打造這首歌主要想傳達創作本身的重要性，同時也是自己一直在堅持的」。這首歌還有別的用意，就是讓聽到的人各自解讀，因此這首《鎖碼歌》交給什麼樣的人就會聽到什麼樣的歌詞。」

MV中也有不少黃明志返老還童的畫面，包括躺在嬰兒床上的嬰兒時期、在幼稚園剛接觸笛子的幼年時期等等，而其中安排小孩們吹笛橋段，為此女副導直接獻上第二技能「下海教小孩吹笛」。被問及歌曲中吹笛子是否有任何特殊含義？黃明志也答道「笛子是我們從小學開始就學的樂器。我想表达这首歌就像笛子一样，小朋友也可以跟著一起唱。」