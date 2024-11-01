新光戲院明年3月3日正式結束 李居明一提變死城現靈異事

1965年落成的新光戲院將於明年3月3日正式跟大家告別，昔日戲院被《時代》雜誌評選為「25個不可錯過的亞洲體驗之一」。過去新光經過多次易手，每次面臨結束前，均能成功度過危機，惟今次由教會以7.5億元購入新光戲院鋪址及其上六層物業，負責經營新光戲院的李居明直言是難以逆轉的事實，今日聯同八和會和主席龍貫天，已故名伶紅線女的徒弟歐凱明、國家一級演員蔣文端、聯同陳咏儀、藍天佑、鄭雅琪齊在新光舉行記招，交代未來動向。

三部粵劇成新光告別作 李居明在會上表示明年3月3日是新光正式結束的日子，在過去12年經營新光期間，創作了37部粵劇，自己好榮幸《粵劇特朗普》成功打入國際市場，更開心後生一代透過新光認識粵劇，自己是「開心慶祝新光光榮引退」。他續指將成立「當代粵劇團」，在新光告別前會上演《金玉觀世音》、《秦王孟姜》及《小平你好》，其中《小平你好》將在3月3日結束當日公演。他指《金玉觀世音》是紀念華光師傅，而《秦王孟姜》就代表住過去新光扮演兩地粵劇的交流重要角色，歐凱明、蔣文端等國家一級演員屆時將南下表演。

3月3日晚上11時正式關燈 李居明指3月3日晚上11時，將會聯同龍貫天和陳咏儀進行簡單而隆重的關燈及拉閘儀式。他希望香港粵劇文化可以得到延續，而3月3日之後，新光戲院需要在7日內清拆及移除內部所有音響、牌匾。龍貫天預計新光戲院結束之後，一直在戲院工作的人士將面臨失業，同時不少業餘的歌唱家亦失去了一個重要場地。 談及新光結業影響即黑屏 李居明表示過去一直與教會交涉，自己亦將當年接手翻新戲院時的困難，跟教會分享及商討，但對方不接納部份建議，因此一直難找到雙贏的解決方法。他又提到新光結束之後，隨住要清拆改建等等，估計北角會淪為死城，而此時身後的大螢幕突然一黑，而在黑屏期間，李居明再談到華光師傅時，他們身後的螢幕再次亮起。

他透露新光每天都有做施餓鬼法事，請來專人負責，他指粵劇行是相信有另一個世界，所以才有神功戲這類出現，但這一點與教會的信仰有衡突。他表示將在明年2月22日會舉行一場盛大法事，自己亦有提前跟教會交待。 他坦言距離正式結束仍有123日，希望會有奇蹟發生。他說︰「希望在人間，我哋都要做最壞決定，樂觀中嘅悲觀，悲觀中嘅樂觀。呢樣都好似呢幾年香港人面對嘅生活，過去呢段時間都係悲觀、樂觀之中生存同生活。同新光一樣，永遠都要帶有希望，用光明、樂觀心態去面對生活任何一樣嘢。」