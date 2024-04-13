新光戲院易主｜李居明須交還粵劇演出之地 稱教會交易當晚劇場冧天花

玄學家李居明昨日(12日)率領粵劇老倌龍貫天等，到北角新光戲院為《毛澤東》演出敲響銅鑼。李居明其後出示法律文件，交待新光未來動向，表示根據要求，新光粵劇大堂於明年初便要易主，新光12年生涯將正式畫上句號！

新光內設備陸續遷出 李居明表示在租用新光期間添置了不少音響、燈光等，現已進行搬遷，亦問行家接受這些器材。由於新光過去上演不少粵劇，如今失去場地，李居明直言非常難過，是對粵劇界一個嚴重打擊，並稱過去新光有演出，都可以帶動鄰近的餐廳生意，坦言不少餐廳老闆也大為不捨。 他指根據法律文件要求，由他收信開始計6個月內要立即搬遷，之後教會又表示不用，只求他讓出聖誕檔期予教會舉辦活動。他稱一直有跟教會代表洽談，形容對方「都幾nice」，並透露8月1日將會收到最後答覆，只求有奇蹟出現。

好似每日都有告別 李居明表示租用新光期間，自己投資逾千萬港元將建築物翻新，成為今日的「新光戲院大劇場」，他說︰「你問我，我一定係難過，同唔捨得！香港依家好似每日都要同好朋友告別，今年仲多，同好多集體回憶告別，好多都無辦法挽回！」 租用新光12年演粵劇 他指告別新光是不可逆轉的事實，所以特別挑選了兩套粵劇作為新光的告別作，包括《蝶海情僧》及《毛澤東》，分別代表傳統及新潮的戲曲。他稱製作《毛澤東》涉及敏感題材，每位老倌都頂受壓力，很多謝大家的付出及支持，但可以為中國近代史出一分力。他表示租用新光12年期間，製作了37套原創粵劇，而且很多都大受歡迎，已盡了粵劇從業員應有的能力。

交易當日冧天花 李居明提到在3月1日當天，亦即是教會正式交易購入物業時，新光舞台冧了一塊大石屎。他說︰「一踏入個日子時，我哋舞台上面一塊好大石屎冧落嚟，喺11點幾，交接時間發生新光小地震，好似地運轉咗，轉咗老闆而有反應。我覺得新光係好有靈性，好似知道發生咩事咁。」