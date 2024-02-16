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娛樂
2024-02-16 18:41:12

新光戲院由教會買入擬作他用 李居明盼保留用途形容弟兄好友善

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李居明、蓋鳴暉、梁心怡(左二)、陳鴻進等出席切燒豬拜神開鑼儀式。

堪輿學家李居明、粵劇名伶蓋鳴暉、陳鴻進、梁心怡等昨日(15日)出席「寧采臣《聊齋驚夢》賀歲版」開鑼切燒豬儀式，祈求演出順利，期間更有醒獅表演，場面非常熱鬧。

蓋鳴暉表示今次劇目雖然是《聊齋》主題，但內容絕對不陰森恐怖。編撰今次劇本的李居明稱因為是改編了張國榮演出的《倩女幽魂》，因此特意創作了一首曲目叫《哥哥歌》。李居明表示今次劇目內容增添不少好笑內容，讓大家可以笑住過龍年。

梁心怡僅得5日準備

李居明表示女主角原定是吳美英，但她因身體不適未能參與，於是由粵劇新秀梁心怡臨時頂替，原本她演奴婢一角，梁心怡表示會努力，亦很感謝吳美英借出衣箱。蓋鳴暉大讚對方非常叻女，因為她只得5日便準備好，認為今次也是一個很好的學習機會。

已跟教會接觸

對於新光戲院由教會以7.5億購入成為新業主，便將作為教會新會址，李居明表示昨日已跟新業主聯絡，「新光戲院前途希望可以盡快俾大家個方向，新業主都好積極去回應同配合各方面嘅要求，希望能夠盡我能力保住新光，有劇繼續上，保留得幾耐就得幾耐。新光可以繼續做粵劇，係戲迷嘅願望，亦都係蓋鳴暉佢哋希望，只能盡能力同教會努力爭取到一個雙贏局面。」他透露跟新光的租借期直至明年2月，並指「弟兄都好仁慈同友善」，盼最後的結局是皆大歡喜。

 

 

李居明希望教會考慮保留新光用途。

弟兄好友善

蓋鳴暉表示自己首台戲是在新光演出，自己希望新業主可以騰出空間繼續演出粵劇，並形容新光戲院是她的父母及屋企，「希望在人間」。

李居明續說到︰「希望大家能夠祝福同支持新光未來，希望新業主可以支持粵劇界繼續可以喺新光延續，依家仲係好多未知數，盡我能力去傾，希望有好消息俾到香港粵劇界同劇迷！教會今日(15日)有十幾個人落嚟，同我商討，教會嘅弟兄好有熱誠同友善，希望佢哋知道大家好唔捨得新光，佢哋都積極去考慮同回應，我只能盡力去爭取新光繼續成為香港粵劇戲棚，亦係一個外遊人士嚟嘅其中一個景點，因為新光係2019年成為亞洲最應該要去嘅6個地點之一，所以大家嚟到呢度感受到香港粵劇文化。我會盡綿力，希望大家繼續支持我同新光！」

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