新光戲院結束前特別項目 《大迷信電影節》2‧15展開8齣電影輪流放

新光戲院將於3月3日結業，早前李居明在「告別新光」記者會上表示新光正式結束前十天分別上演《金玉觀世音》、《秦王孟姜》及《小平你好》，他將會以「開心慶祝新光光榮引退」的心情面對3月3日。

大師在記者會上也同時公布了《大迷信電影節》是新光結束前的另一個特別項目。日前《大迷信電影節》便在他和導演任冠雄出席下隆重開幕，而《大迷信之3潮爆開運王》更甄選成為開幕電影，今次《大迷信電影節》影期由開幕當天至2月15 日，影期共22天，八齣《大迷信》題材電影一日五場輪流放映，在三月一日更會特別加開午夜場，讓喜歡這類題材的戲迷過足戲癮。