新光戲院結業完整紀錄！李居明由開幕見證到閉幕 盼新光精神在港繼續開花

由1972年開始營運的新光戲院，終於在昨日(3日)拉下帷幕，曲終人散。最後一場劇目《小平你好》坐無虛席，有不少觀眾感慨香港少了一個看戲曲的地方，前來送別新光戲院亦不少，由於人流擠擁，警方在戲院外實施局部封路。 去到凌晨零時16分，李居明連同八和會館主席龍貫天、薛家燕以及資深電影人黎筱娉一齊拉下手制，新光的霓虹招牌、大堂的108盞波波燈逐一關燈，鐵閘緩緩落下，屹立52年、最後一間民營的戲院終於走進歷史。

《小平你好》完場後，觀眾依依不捨，並在劇場內拍照，紀錄最後一夜，李居明走入觀眾席祝福大家「一生幸福」。及至晚上11時50分，李居明、龍貫天、薛家燕以及資深電影人黎筱娉一齊走上舞台主持「新光戲院告別熄燈儀式」，四人先後在台上分享對新光不捨之情。 龍貫天表示這天是他人生最值得紀念的一天，「新光戲院陪伴我成長，我嘅粵劇生涯由新光戲院開始。好多謝新光戲院成立，令粵劇可以成傳至今。」他亦很多謝李居明對粵劇界的愛護，並謂︰「新光戲院不變還須變，心中永難忘。」

黎筱娉︰李居明令我喜歡粵劇 資深電影人黎筱娉昔日是李居明的舊老闆，她指因為李居明令她學會看粵劇，並指李居明已經安排好不同劇目在不同劇場演出，並指李居明年青時從事電影業，儘管在粵劇界發展有聲有息，但都不忘電影。 薛家燕對新光不捨 家燕姐分享時，語帶哽咽，坦言李居明出錢又出力去營運新光戲院，令粵劇界、演藝界及新人有演出機會，令大眾認識到先進藝術，令她非常難忘。她又提到自己學校每年都會搞一場大型非牟利表演，很感謝李居明分文不收提供場地，讓下一代的新人有機會演出。她認為新光戲院是一個很好的地方，讓大家看戲、研究藝術及見面，自己懷著不捨的心情，不知何時大家再有機會聚在一起。

由開幕見證住落幕 及後，李居明表示原打算用「盡在不言中」作為總結，但身邊人表示這樣不能代表新光過去52年「為我哋香港人所創造嘅嘢」。他指當年17歲的時候，新光戲院開幕，當時他坐在中間位置看一套名為《出土文物》的電影，「估唔到52年後，會企係個舞台上，為新光戲院主持閉幕禮，睇住佢閂、睇住佢走。」

有老倌感慨粵劇曲目欠創新 李居明表示自己過去12年為何跟新光結下不解緣，因為曾有一位粵劇老倌曾在他面前哭，「佢話就算點樣俾心機去演，因為都係表演5、60年前嘅戲寶，觀眾都係行來行去，佢覺得好難過，因為觀眾睇到個劇目熟晒，嚟睇粵劇就好似參與『街訪福利會』，而且好多都係長者。」 他稱自己當時60歲，快將退休，所以決定寫一部折子戲，之後續展開他創作之路，而且創作的劇本都獲不少好評。他表示一直避免以重覆方式創作劇目及戲曲，他說︰「12年裡邊我哋37套戲寶，套套都係新，大家都係會追。」

新光精神在港繼續開花 李居明說︰「新光呢個硬件，儘管佢冇咗，但係佢嘅軟件過去12年做嘅嘢，依然存在，另外我哋新光精神永遠存在，所以出面嘅戲院我哋可以繼續去上映我哋粵劇，喺未來日子入面，我希望可以有好多新嘅文化形式去演出，能夠繼續延續新光精神。大概好快將來，我相信我就可以為大家公布。但係依家好多嘢都未成形、都未知，只要有熱情、大家繼續支持新光，新光嘅文化精神一定可以繼續喺香港其他地方開花、結果。」

曲終人散 最後李居明與在場所有人一齊倒數，他與龍貫天、薛家燕及黎筱娉一齊走上主禮台，拉下手掣，在一片鑼鼓聲中，新光的霓虹招牌、大堂的108盞波波燈逐一關燈，鐵閘緩緩落下，舞台兩邊的紅色布幕亦合起來，李居明向眾人揮手，新光戲院正式結束。