新光戲院3．3結業 李居明感嘆︰我守不住新光

屹立北角53年、有粵劇殿堂美譽的新光戲院，將於明日(3日)結業，全港最後一間民營劇院終要落下帷幕，令許多粵劇迷感到不捨。日前，新光戲院演出最後一齣傳統古裝粵劇《秦王孟姜》，由廣州紅豆粵劇團擔綱演出，團中大老倌包括有歐凱明、黎駿聲、蔣文端、馮剛毅、彭熾權、陳振江和團長王昆穗等，陣容鼎盛。

此劇內容家傳戶曉，耳熟能詳。劇團加以改編，糅合現代藝術和科技，以嶄新形式表現出來，大老倌的精湛演技和悅耳動聽的歌詞，令全場爆滿的觀眾看得如癡如醉。

全劇演畢謝幕時，經營該戲院12年的「新光戲院大劇場」主席李居明登台，向全劇演員職員表示感謝，並感謝場內場外無數粤劇迷的長期支持。李居明滿懷感觸地說，12年前當他續約新光戲院時，紅線女專程來港向他祝賀，並書寫了「新光」兩個書法大字送給他，希望他能守住新光戲院這個粤劇演出陣地。