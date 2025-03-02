新光戲院3．3結業 李居明感嘆︰我守不住新光

屹立北角53年、有粵劇殿堂美譽的新光戲院，將於明日(3日)結業，全港最後一間民營劇院終要落下帷幕，令許多粵劇迷感到不捨。日前，新光戲院演出最後一齣傳統古裝粵劇《秦王孟姜》，由廣州紅豆粵劇團擔綱演出，團中大老倌包括有歐凱明、黎駿聲、蔣文端、馮剛毅、彭熾權、陳振江和團長王昆穗等，陣容鼎盛。
此劇內容家傳戶曉，耳熟能詳。劇團加以改編，糅合現代藝術和科技，以嶄新形式表現出來，大老倌的精湛演技和悅耳動聽的歌詞，令全場爆滿的觀眾看得如癡如醉。
全劇演畢謝幕時，經營該戲院12年的「新光戲院大劇場」主席李居明登台，向全劇演員職員表示感謝，並感謝場內場外無數粤劇迷的長期支持。李居明滿懷感觸地說，12年前當他續約新光戲院時，紅線女專程來港向他祝賀，並書寫了「新光」兩個書法大字送給他，希望他能守住新光戲院這個粤劇演出陣地。
李居明允諾盡力而為。他說，當年他估算只可「守住」兩年，但其後經過他作了極大努力，成功守住長達12年，期間他編撰了37套粵劇，每套都受到戲迷歡迎，其中不少劇目一再重演。李居明為延續香港的粤劇文化所作的努力，受到大家的肯定和讚賞，他表示感到欣慰。
然而，時移勢易，新光戲院場地出售給教會，李居明幾經磋商，但也無功而還，終不能扭轉新光戲院結業的命運。「時至今日，我守不住新光了！」李居明無限感慨地大聲說，令全場觀眾都為之動容。最後，李居明拿出那幅鑲在玻璃鏡內的紅線女書寫的「新光」兩字墨寶，委託紅豆粵劇團帶返廣州，送給紅線女藝術中心留作紀念。