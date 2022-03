今年8月便滿60歲的華裔女星楊紫瓊,今日在Facebook表示不幸確診新冠肺炎,令原定出席主演新片《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once)洛杉磯首映禮也被迫取消。

楊紫瓊在社交平台貼出臥病在床近照,見她戴上黑色口罩,並躺在床上一臉病容,透露因病無法參與洛杉磯首映:「人生苦樂參半…Everything Everywhere All at Once今晚在洛杉磯首映,不幸的是我確診了,整個掉入新冠肺炎的宇宙,但我堅信EEAAO(Everything Everywhere All at Once)家族會高舉旗幟,我為大家感到驕傲。」吳彥祖亦在她IG發文下留言祝早日康復。