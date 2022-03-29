新冠肺炎︱BTS柾國 2PM俊昊 MONSTA X亨源確診

韓國的新冠疫情確診數字冠絕全球，昨日又有347,554宗感染個案，累計確診人數逾1,235萬宗。當地演藝圈有多位偶像染疫，包括防彈少年團(BTS)的柾國、2PM俊昊、MONSTA X亨源，以及演員李鐘赫。2PM俊昊今日在家檢測時呈陽性，他即前往醫院進行核測試，結果證實確診。其經理人公司JYP娛樂稱：「俊昊已接種兩劑疫苗，現有喉嚨痛和輕微感冒症狀，他所有工作行程皆已被中斷，會遵守政府一切防疫規定。」而演員李鐘赫亦是今日確診，已接種3針疫苗的他，暫時沒有特別症狀。

柾國美國受感染 MONSTA X專輯押後推出

昨日啟程前往美國的BTS，成員柾國一落機時曾進行檢測，結果陰性，但他抵達拉斯維加斯後，開始感到喉嚨不適，於是再次接受檢測，結果陽性。其經理人BIGHIT MUSIC稱：「柾國目前除輕微喉嚨痛外，沒有其他異常症狀，正在隔離的他，會被密切觀察健康狀況，暫時未知會否取消其工作行程，一切會衣美國的防疫規定。」MONSTA X成員亨源，昨日證實染疫，已接種3劑新冠疫苗的他，屬於突破性感染，其經理人Starship娛樂稱：「亨源已完成3劑疫苗接種，現所有宣傳日程會取消，並正進行居家隔離治療。」MONSTA X的11張迷你專輯《SHAPE of LOVE》，本於於4月11日發行，隨著亨源染疫，Starship娛樂指會推遲發行。