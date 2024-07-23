新加坡巡唱兩度encore 草蜢翩唱陳潔儀《擔心》冧星洲fans

男團草蜢上周五及六日，於新加坡聖淘沙舉行一連兩場《GRASSHOPPER 2024 RE-UNION CONCERT》，林珊珊一家、蔡一智太太，均帶同仔女前往撐場。草蜢3子特別為新加坡樂迷，換上全新打歌服，更獻唱新加坡國寶陳潔儀的金曲《擔心》。 草蜢巡唱新加坡站，他們以全新服裝登場，一連唱出《華麗舞台》、《三分鐘放縱》等節奏強勁的歌曲，觀眾尖叫聲四起，不斷揮動熒光棒，氣氛熾熱。蔡一傑說：「為咗今次嘅演唱會，換咗一套新衫出場，俾新加坡朋友耳目一新嘅感覺。」蔡一智鬼馬地說：「好靚㗎我條褲，閃晒㗎！」他們預告下一站佛山，再之後的美國站，歌曲編排上會略有不同，叫fans期待。

獻唱《寶貝對不起》時，3子大派禮物，全場又唱又跳兼大玩人浪，猶如派對現場。蘇志威說：「每次嚟到新加坡開演唱會，觀眾都好熱情、好瘋狂，佢哋愈投入，我哋就愈好玩。」蔡一智興奮說：「同演唱會主題非常吻合，真係Reunion，所有鍾意草蜢嘅人都嚟晒，好似開咗一場好大嘅Party咁。」草蜢亦有獻唱新歌《Framily》回應觀眾的熱情。 除勁歌熱舞外，蔡一傑特別獻唱「新加坡國寶」陳潔儀的經典歌曲《擔心》，前奏一起，尖叫聲四起。蔡一傑說：「我哋原本邀請陳潔儀做嘉賓，但佢有啲家事未能前來同我哋一齊玩，佢答應咗下次一定會嚟做我哋嘉賓。大家都好喜歡我唱呢個版本嘅《擔心》，好開心得到好多掌聲。」