新加坡直擊｜新田真劍佑晒流利英文谷兩套新作 丁海寅登場展露煞食笑容

在新加坡舉行的《迪士尼亞太區內容發佈會2022》，邀來多位日韓紅星參與。未來一年，Disney+的亞洲重頭作中不乏日劇，星二代新田真劍佑到場宣傳兩部參演新作，包括與77歲殿堂級舞蹈家田中泯合演的《House of the Owl》及《ワンダーハッチ》(Dragon Rider)，談到跟旁邊的田中泯合作，他笑說：「Scary。」真劍佑全程還大晒流利英文；接着康城影帝柳樂優彌聯同日劇女神吉岡里帆、導演片山慎三一同站台，介紹即將推出的驚悚懸疑日劇《噬亡村》(Gannibal)。Disney+宣佈跟日本講談社合作發展動漫市場，以全新動畫《東京卍復仇者：聖誕對決》 打頭陣。

原創韓劇方面，《Connect：連瞳》(Connect)標榜血腥暴力，由日本鬼才導演三池崇史操刀、韓國人氣演員丁海寅、高庚杓及金慧峻合演，丁海寅跟幾位拍檔參與活動，他以煞食笑容迷倒現場記者，而高庚杓今次現身似乎發福了不少，導演三池崇史則不失幽默作風，指劇集是套合家歡作品。至於李聖經和金英光現身為明年新劇《說是愛》(Call it Love)造勢，兩人同是出身自Model界，劇情講述一對男女因仇恨產生糾葛，卻放下復仇展開心動又浪漫的愛情故事。還有重量級韓劇製作《賭命為王》(Big Bet)的韓國資深演員李東輝、許城泰及得獎導演姜允成現身分享拍攝感受。最後，一眾日、韓及印尼代表齊集台上，跟米奇老鼠大合照留念。