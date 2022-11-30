新加坡直擊｜迪士尼晒冷公開逾50套新作 MCU第五階段揭開序幕

Disney+公布未來一年多逾50套全新作品，今日假新加坡舉行盛大活動《迪士尼亞太區內容發佈會2022》，一次過大晒冷，除了Marvel、Pixar、佐治魯卡斯的影視作品外，還有日本、韓國和印尼等地劇集、綜藝節目、紀錄片及動畫。迪士尼亞太區總裁姜熡可（Luke Kang）聯同米奇老鼠登場，Luke Kang在開幕致詞表示：「去年10月，我們在亞太區內容發布會上，邁出製作各地本土內容的第一步，制定了長期計畫，也致力發掘來自不同地區的優秀故事，並期待在世界舞台上展示這些卓越創意。」

最受注目的Marvel大作，包括2月上映的《蟻俠3》及5月獻映的《銀河守護隊3》，當中以後者公開的首條預告片最為精彩，「嘉魔娜」素兒莎丹娜終於歸隊，繼《復仇者聯盟：終局之戰》之後與「星爵」基斯柏特再續前緣。MCU第五階段將加入更多亞裔演員，不僅《Marvel隊長2》會有朴敍俊加盟，安排夏天上架的Marvel劇《洛基》第2季，亦有《奇異女俠玩救宇宙》的華人男星關繼威。MCU監製Louis D’Esposito在活動中以視像受訪，談到第4階段加入不少亞洲原素，明年展開的第五階段直至第六階段，他表示均會繼續包含更多可能的娛樂性。

《白雪公主》惡毒母后姬嘉鐸

迪士尼作品方面，矚目作《獅子王2》定在2024年開畫，另有兩部以有色人種作為主角的迪士尼動畫相繼推出，包括《Wish》及《IWAJU》。《Wish》導演起用生於泰國的女性動畫家Fawn Veerasunthorn，活動安排她與另一迪士尼動畫創意總監Jennifer Lee各自在美國透過視像分享創作感受。真人版電影《小魚仙》亦首度公開主角Halle Bailey在水底高歌的完整片段。至於真人版《白雪公主》也首次有片段曝光，比起女主角，飾演惡毒母后的「神奇女俠」姬嘉鐸更受歡迎，當大特寫姬嘉鐸一幕，即引發全場歡呼。

李政宰加入「星戰」宇宙

《Peter Pan & Wendy》安排明年Disney+上架，由美娜祖華維茲囡囡Ever Anderson主演，Alexander Molony演小飛俠，祖迪羅則飾演大反派。還有「星戰」劇及動畫，更會利用日本動畫形式製作的「星戰」全新動畫《Visions》。視帝李政宰加入「星戰」宇宙，對於有份演出外傳劇《The Acolyte》，他就拍片跟各地傳媒問好，表示加入迪士尼大家庭感到榮幸。

夏里遜福寶刀未老

夏里遜福主演的代表作《奪寶奇兵》系列第五集，映期將於2023年夏天，發佈會上披露了片中精彩場面，福伯有大量驚險畫面，部分動作似乎親身上陣，可謂寶刀未老。彼思(Pixar)方面，新作《元素大都會》(Elemental)導演彼得孫(Peter Sohn)為動畫身兼導演、動畫師、分鏡插畫家、配音員數職，他專程到新加坡參與盛會，並親自介紹兩位主角的設定及特色。與此同時，《阿凡達：水之道》更公開約20分鐘片段，令人大開眼界。