新加坡直擊｜金秀賢夠親民 朱智勛撐拐杖派心 柳承龍扮喊慶生日

迪士尼舉辦的2024亞太區內容發布會，今日（20日）起一連兩天，在新加坡最具代表性的濱海灣金沙酒店隆重舉行，並於傍晚到MARQUEE加開粉絲見面會，多位日韓人氣藝人均有出席，新任「美國隊長」安東尼麥奇（Anthony Mackie）則壓軸登場，場面星光熠熠。
是次粉絲見面會招待不少幸運fans到場，更幾乎企滿夜店三層，日本男團Travis Japan成員松田元太先打頭陣，由於他負責聲演《獅子王：木法沙》（Mufasa: The Lion King）的日本配音版，故以日本代表身份行藍地毯，接着是話題日劇 《噬亡村》主角柳樂優彌及笠松將，甫到場即獲影迷熱烈歡迎。
今次參與的韓星眾多，分別是重頭劇 《山寨人生》主角金秀賢、曹寶兒及導演朴鉉錫；《下流大盜》的柳承龍、梁世宗、林秀晶、導演姜允成；《血謎拼圖》的金多美、孫錫久、導演尹鍾彬；《狂醫魔徒》的朴恩斌、薛景求、導演金楨顯；《揭密最前線》金惠秀、鄭星一、導演劉先東；《照明商店》的朱智勛、朴寶英、導演金熙元、編劇姜草，當中以金秀賢最受歡迎，當他偕同曹寶兒進場即尖叫聲不絕於耳，他亦十分識做，不停揮手及派心，更展現燦爛笑容，相當親民。不過，下午出席完記者會的朱智勛，換上條子西裝後，竟然撐拐杖慢慢行上台，而他仍不忘派福利，邊行邊派心心冧fans，其拍檔朴寶英亦換了紗裙曬腿露背，但卻不及朴恩斌的超短裙性感，露出一雙玉腿成為焦點。此外，本月29日將迎來生日的柳承龍，獲大會準備生日蛋糕，全場更為他唱出生日歌，驚喜預祝下星期的54歲生日，柳承龍更除下眼鏡扮喊，場面搞笑。