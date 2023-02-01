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娛樂
2023-02-01 15:41:09

新四十二章｜劇中大學校園取景靈灰安置所 網民疑惑︰對先人不敬？

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新四十二章︳曾咀靈灰安置所扮大學校園 網民疑惑︰對先人不敬？

TVB新劇《新四十二章》入面，陳豪飾演大學教授，當然會有出入校園戲份。不過香港間間大學都有鮮明建築風格，一睇就知係邊間，而且而家好多大學都要登記出入，點先可以搵到個適合嘅外景場地？

有眼利網民發現，《新四十二章》裡面陳豪任教嘅大學，原來係喺屯門曾咀靈灰安置所取景！而facebook專頁「肥仔殯儀手記」版主亦有提到呢件事，佢仲話「有人告訴我屯門曾咀有間大學，我聽了也不信。於是夜晚坐定定望住部電視，果然是真的…那來的天才，靈灰安置所扮大學，虧你想得出！」。而對比返早前嘅新聞畫面，戲中「大學」的確係喺曾咀靈灰安置所。

新四十二章︳曾咀靈灰安置所扮大學校園 網民疑惑︰對先人不敬？

網民質疑對先人不敬

曾咀靈灰安置所由食環署管理，喺2021年3月落成，可以安放16萬個骨灰龕位。負責設計嘅建築署表示，曾咀靈灰安置所兩座大樓有如蝴蝶型展開，打破過往市民對靈灰安置所的概念，而且環境背山面海，睇落又真係幾似大學。

有網民質疑喺靈灰安置所拍戲，會唔會對先人不敬？「肥仔殯儀手記」版主回應話「如果只是幾個人拍拜祭的戲份，無可厚非；但昨晚看的，是扮校園，一來演員要多，免不了打擾先人，二來營造年青人有活力的求學氣氛，我就覺得與周圍環境不合」。相信劇組事先都做好準備先開工嘅！

TVB用曾咀靈灰安置所扮大學校園。 TVB用曾咀靈灰安置所扮大學校園。 TVB用曾咀靈灰安置所扮大學校園。 TVB用曾咀靈灰安置所扮大學校園。

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉

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