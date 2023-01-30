新四十二章 | 千呼萬喚始出來 惡搞《鹿鼎記》定係又一套《超能使者》？

今晚首播嘅《新四十二章》，唔難聯想到同《鹿鼎記》有關，《四十二章經》嘛。故事設定亦似乎有趣，將唔同《鹿鼎記》人物化身現代人再互相交纏。不過各人有各種異乎常人嘅能力……咁似之前播嘅《超能使者》嘅？而TVB仲有一套《隱形戰隊》仲未出街，會唔會係想搞個Marvel宇宙咁嘅世界出嚟？

《新四十二章》劇名傳過幾個版本，連播映日期都轉過幾次，曾經盛傳係去年台慶劇，不過就臨時被抽起改播《法證先鋒V》。之後曾有消息指《新四十二章》會喺12月5日播出，不過TVB又再變陣，播映親情溫馨劇《輕．功》。而家呢個時間推出，可以肯定嘅係，除非女主角龔嘉欣超有話題性可以講足大半年，否則對佢爭視后嘅幫助相信唔大。

第一集 (01/30)

豬肉店女東主朱螢嬌力大無窮，卻患有生鬚的怪病。博文大學的中國文化研究系教授章經曾是探險家，多年前遇上意外後，飽受失眠症困擾，不少教學工作亦要依靠助手李爾君。爾君的表姐孫來弟請章經解決疑難，來弟生父留下一滿文遺囑，令來弟與親弟孫家耀展開爭產風波。好學的螢嬌希望進修碩士課程，獲博文大學接納入學申請，但開學前要勸服離家出走的「兄長」朱古力、朱若望回家看檔。章經想盡辦法為來弟奪回家產，卻因此陷入危機。

第二集 (01/31)

邵一算被租霸欠租，兩人起衝突。螢嬌重返校園，途中遇見色狼，見義勇為下結識了古怪同學夏竹姬。螢嬌發現章經是碩士課教授，本想套個交情，章經卻對螢嬌存着一份莫名的恐懼。富翁看中章經的尋寶能力，威逼利誘要他找出商業對手的家傳龍脈並將其截斷，章經婉拒。一算與女兒邵桂芝發現租霸是黑幫分子，更於房中收藏了一百萬美元。桂芝擅用巨款炒股，被黑幫頭目追殺，混亂中跟章經相遇……章經為了擺脫富翁糾纏，竟想到利用螢嬌……

第三集 (02/01)

章經的學弟沈學龍無故死在章經家門外，章經心存疑竇，失眠症亦越趨嚴重。臨床心理學家古道仁對章經施以催眠治療，但未能根治章經的失眠症。螢嬌撞見若望似乎跟一名洋婦發展母子戀，卻不知若望正墮入騙局。桂芝被黑幫頭目天姐揭穿她私吞投資利潤，要桂芝定期償還龐大款項。桂芝在股票投資上再獲利，但仍未能應付天姐的苛索，幸得袁圓圓和其子柯建寧出手相助，暫時解決危機。螢嬌受若望想尋親的熱情所影響，挑動起她尋找親兄的心願。

第四集 (02/02)

章經、一算、螢嬌分別收到神秘筆記，似乎都來自同一人的手筆。桂芝對建寧一見鍾情，遂用盡方法討好圓圓。一場家居意外令桂芝好友蘇翰入院，桂芝在醫院主動親近任職男護士的建寧，卻遭冷待。螢嬌生鬚的秘密，無意中被竹姬撞破，竹姬以為螢嬌是男兒身，避而不見。螢嬌、桂芝各自煩惱之際，竟同時被閃電擊中……桂芝與一算遇到神秘人追殺，索取兩頁筆記，令桂芝身陷險境。而螢嬌被電擊後與章經偶遇，二人觸手一刻，螢嬌有異常感應……

第五集 (02/03)

竹姬向螢嬌坦誠相對，解開誤會，二人到孤兒院找尋關於螢嬌親兄敖螢峰的線索，可惜無功而還。桂芝得到炒股好友洪菲的相助下，拖欠天姐的債務終於解決。章經與一算重聚，並與桂芝再次相遇，兩人一見如故。一算向桂芝透露章經當年與螢峰上山尋寶一事，螢峰至今仍下落不明，懷疑章經是殺人兇手。螢嬌發現螢峰是因尋找四十二章經寶藏而失蹤，卻未料危機正步步逼近。道仁退休在即，徒弟關玉菁接手後再次催眠章經，竟有突破性的進展。

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載