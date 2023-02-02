新四十二章｜史穎喬碩士畢業擁高學歷 獲劇組邀請擔任中文顧問

TVB新劇《新四十二章》喺今個星期一（30日）首播，陳豪、龔嘉欣、江嘉敏、周嘉洛及譚凱琪等演員演出，並由陳維冠監製，圍繞「尋寶」及「維度」主題，有齊天馬行空、輕鬆惹笑及打鬥場面等元素，當中唔少情節更向經典武俠小說《鹿鼎記》致敬。一班主角嘅表現固然出色，不過配角們嘅表演同樣亮眼，當中包括飾演螢嬌（龔嘉欣飾）好同學竹姬Alisha嘅史穎喬（Clementine）。

自稱「翻版梁詠琪」

26歲嘅史穎喬，喺香港樹仁大學修讀中國語言及文學系學士，之後於香港中文大學完成中國研究系碩士學程。畢業後任職一年機艙服務員。史穎喬喺2020年被裁員，因對演藝有興趣而報名參加《衝上雲霄大選》，喺拍攝宣傳影片時自稱係「翻版梁詠琪」，因為喺做機艙服務員時被同事指似梁詠琪、范冰冰及芝娃娃。2021年加入TVB後開始參與劇集拍攝，例如《愛·回家之開心速遞》及《白色強人II》等等。

獲邀擔任劇集中文顧問

今次史穎喬喺《新四十二章》有唔少戲份，飾演螢嬌喺博文大學中國文化研究系嘅好同學竹姬Alisha，一出場就喺巴士被色狼鹹豬手，而龔嘉欣就出手幫佢教訓色狼。之後二人更成為好同學兼好朋友。由於佢私底中文水平不俗，再加上本身熱愛中國文化及古典文學，閒時仲會寫古文及彈古琴，所以獲劇組邀請擔任劇集中文顧問。史穎喬喺接受傳媒訪問時，佢就好謙虛話自己只係同劇組交流，講返以前上堂嘅嘢。