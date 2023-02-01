新四十二章｜龔嘉欣鬍鬚造型現膠水痕被批馬虎 網民指劇集有意趕客

TVB劇集《新四十二章》前晚（1月30日）首播，劇集集結陳豪、龔嘉欣、江嘉敏、周嘉洛及譚凱琪等演員，並由陳維冠監製，圍繞「尋寶」及「維度」主題，有齊天馬行空、輕鬆惹笑及打鬥場面等元素，當中唔少情節更向經典武俠小說《鹿鼎記》致敬。不過，觀眾睇完第一集似乎評價麻麻，指暫時未知劇情想講啲咩，又表示製作馬虎，僅對劇集播出梁朝偉於《鹿鼎記》片段及張國榮當年唱嘅《鹿鼎記》主題曲作片尾曲呢兩項感到驚喜。

龔嘉欣黐鬚 網民 ： 極馬虎

《新四十二章》女主角為龔嘉欣，今次係佢與監製陳維冠第5次合作，在劇中飾演豬肉檔檔主朱螢嬌，於另一維度會與清朝第一勇士鰲拜連結，除咗擁有驚人神力，更加得咗個長滿鬍鬚嘅怪病，需要定期剃鬚，渴望尋找「四十二章經」寶藏內嘅神藥治病。龔嘉欣曾表示為咗呢個鬍鬚造型受咗唔少苦，因為本身有濕疹對膠水會敏感，曾經黐鬚黐到滿面紅點，每次黐鬚之後又唔可以食嘢，如果要食嘢就要麻煩化妝部同事為佢落妝。不過，有網民發現龔嘉欣嘅鬍鬚黐得極馬虎，近鏡就睇到唔少膠水痕兼披晒口，一班網民仲認為《新四十二章》主要女角全部都要扮醜上陣相當趕客：「龔嘉欣成面鬚其實好趕客，TVB以為呢啲叫創新」、「一時有鬚 一時冇即係點」、「D女全部扮醜，江嘉敏又係短髮」等等。亦有網民對男主角陳豪於劇中設定感到費解，表示章經（陳豪飾）作為中文系教授，卻讀錯某啲讀音。

自爆想生B

而龔嘉欣早前出席《新四十二章》宣傳活動，大爆新年期間去湊陳凱琳嘅初生BB好有滿足感，開口表明自己都想生返個，暗示有拖拍。當記者追問時，龔嘉欣就表示自己唔講大話，大家要知就會知，有好消息就會宣布。有指，龔嘉欣現時與日本型男行得好埋，對方係一名甜品師，二人透過陳凱琳介紹而認識，新年期間更孖住去陳凱琳及鄭嘉穎屋企拜年。