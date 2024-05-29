新垣結衣透過星野源節目發聲 夫妻罕有合體否認婚變

有日本「國民老婆」之稱的新垣結衣，於昨晚(28日)深夜在老公星野源的電台廣播節目發聲護夫，親口否認日前網上流傳的婚變揣測，是兩人自結婚以來首次作公開互動。

本月22日，日本爆料網紅發文稱超人氣女星與歌手丈夫婚變，內容直指男方偷食NHK女主播，文章一出即令人聯想到星野源與新垣結衣，剛好去年與星野源合作的NHK主播林田理沙亦被爆已跟圈外老公離婚收場。

打破低調作風

星野源在昨晚主持的深夜電台節目上親自解畫，表示自己是100%清白，並向粉絲們表示大可放心。對於丈夫成為爆料對象，新垣結衣護夫深切，她更打破低調作風，在星野源主持的節目中罕有登場，她透過電話說：「我都對今次的事情大嚇一跳，至於為甚麼會發生這種事，最不明白可說是我們自己，粉絲也這麼擔心，我沒有甚麼可以發聲的地方，所以惟有在這裏(節目)打擾了。」結衣日前已透過官方X的簡介欄上撰文澄清，但仍決定親口強調：「有關引發騷動的謠言沒有一句是真實的，請大家放心！」同時，結衣BB聲線低沉地說：「這次令我最難過的，當然謠言發生在我身上是最難受，但是剛剛源先生所說的誹謗中傷、攻擊，看到他在我身邊受到這些攻擊，我真的很難過，希望不要再發生，我衷心希望不要再有任何人承受這種事。」