新城勁爆頒獎禮棄再分豬肉 馬浚偉大改革誓打造「樂壇金像獎」

馬浚偉自上任新城首席營運總監後，不斷為電台作出改革，而今年12月28日舉行的《新城勁爆頒獎禮》，有指馬浚偉更一洗過往「人人有份，皆大歡喜」的分豬肉模式，更希望把新城頒獎禮打造成「樂壇金像獎」。 馬浚偉早前出席活動時，已透露過今年《新城勁爆頒獎禮》破天荒安排在下午3時舉行，而針對今年的頒獎禮，馬浚偉決心整頓評選機制，確保獎項的公平性，決意癈除「分豬肉」的風氣。

流出男女歌手 10 強

消息指，新城音樂統籌委員會的一些DJ和管理層也參與投票，除了內部投票外，還將保留30%的觀眾投票權。今年「勁爆男、女歌手」的獎項競爭激烈，有傳十強分別是張敬軒、林家謙、張天賦、馮允謙、林奕匡、陳卓賢、姜濤、曾比特、盧瀚霆、呂爵安將爭奪殊榮，而女歌手則有容祖兒、李幸倪（Gin Lee）、炎明熹、鄧小巧、泳兒、陳蕾、雲浩影、黃妍和AGA江海迦。另外，今年的頒獎禮還新增「最高榮譽大獎」及「十大卓越歌手獎」，入圍「十大卓越歌手獎」的歌手將有機會競逐「勁爆男、女歌手」獎項。目前，男歌手以張敬軒和林家謙呼聲最高，而女歌手獎則屬Gin Lee、炎明熹和AGA之爭，當中以Gin Lee形勢大好，女歌獎極大機會是Gin Lee的囊中物。