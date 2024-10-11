新城勁爆頒獎禮｜馬浚偉決心打破「分豬肉」風氣 發起民意調查

馬浚偉自擔任新城廣播的首席營運總監以來，持續不斷地為電台注入新的活力與創新。最新的目標便是籌備今年12月28日舉行的《新城勁爆頒獎禮》，馬浚偉決心打破過往「分豬肉」的風氣，為頒獎禮帶來更公正和透明度。

一向關注樂壇走勢的馬浚偉，在社交平台Facebook、IG、小紅書發起了一項調查，希望深入了解外界對香港歌手的喜好，他在帖子中寫道：「純粹係我個人想做個普查！你心目中最愛嘅香港男歌手同女歌手係邊個？男女歌手只能各1，留言同我分享一下！Thanks！」這一互動迅速引起網民的熱烈響應，並在多個社交平台留言數量激增。 根據網友的激烈投票，不同年代的歌手都各自有支持者，張國榮、梅艷芳、劉德華、郭富城、張學友、鄭秀文、李克勤、陳奕迅、張敬軒、楊千嬅、容祖兒和陳慧嫻、林憶蓮、梁詠琪等歌手；而新生代歌手中，炎明熹受到最多青睞，還有張天賦、姚焯菲、曾比特、《中午好聲音》1、2集歌手等，甚至馬浚偉的契妹鍾嘉欣、張家輝也榜上有名。