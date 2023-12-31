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娛樂
2023-12-31 12:34:36

新城勁爆頒獎禮 2023｜尹光奪潮爆神級歌王獎 當住林家謙唱《一人之境》改詞版

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尹光獲頒潮爆神級歌王獎。(羅錦鴻攝)

新城勁爆頒獎禮 2023》昨晚(30)在會展舉行，當大會宣布頒發「潮爆神級歌王獎」時，大會司儀稱頒獎者是一位有話題、在樂壇、影壇都很潮爆，對方便是入行60多年的薛家燕。由於現場有部份人士以為是家燕姐拎獎而非尹光，一度鼓譟表示「尹光呢？」而家燕姐以一身閃令令的打扮入場，並跟在場觀眾打招呼，她搞笑表示自己到韓國出道時，BLACKPINK都未出世，全場爆笑。

家燕姐稱自己在韓國出道時，BLACKPINK都未出世。

光B見到林家謙好開心

當家燕姐宣布尹光奪獎時，全場歡呼，而光B亦穿上好潮的褲入場，他接過獎項之後，多謝大家及公司，並稱會唱更多好歌給大家聽。他稱有人叫他唱句，於是拿出貓紙出來表示要清唱。他於是唱出改了的歌詞的《一人之境》，其後司儀指林家謙在台下，光B即謂︰「林家謙喺度呀？你嗰首我成首都識唱呀！呢隻我啱啱拍完廣告……」全場笑爆。

 

林家謙被爆收版權費好和味

林家謙在後台跟馮允謙接受訪問時，不停互窒，二人同奪「勁爆男歌手」及「勁爆歌曲」。他們表示過去不少頒獎禮都坐在一起，非常開心，又謂希望未來可以合作。

馮允謙透露在台下見到尹光出場時，忍不住問在旁的林家謙是否收《一人之境》的版權稅好和味，他說︰「光B唱咗《一人之境》廣告版，就同佢講你收版權都應該收得好唔錯！」林家謙即謂︰「你唔好亂講嘢！啲詞都唔係我寫，(但首曲係你)我曲……都唔係好多。(咁咪好和味？)認真和味。」

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