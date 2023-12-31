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娛樂
2023-12-31 13:32:27

新城勁爆頒獎禮 2023｜炎明熹黑白打扮洗版討論 直認成年以來最性感一次

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炎明熹的性感打扮引來大家熱烈討論。

《新城勁爆頒獎禮 2023》於今日(30日)在會展舉行，是樂壇首張成績表，今屆口號是「…正在生成」。早年新城「勁爆」獎項最高峰有160個，去到16年銳減至55年，21年則頒發62個，去年為63個，今年合共頒發68個獎，《勁爆歌曲》維持10首。

炎明熹憑《Little Magic奪勁爆歌曲，而且更與李幸倪、泳兒一齊勁爆女歌手。她黑色蝴蝶非常討論白色白色

炎明熹 炎明熹 炎明熹

套服裝好高難

黑色蝴蝶討論這麼套服裝好高難朋友無論服裝()其實因為慶祝黑色最後蝴蝶結因為問到之後的頒獎禮會否再性感出現，她稱希望是不同造型同健康的性感出現。

 

不覺自己升呢

成績滿意幸運自己西自己問到來年的計劃，她表示想在演戲及歌曲創作上做多些嘗試，但最想是做多些運動，希望可以令自己的線條好些。

自己未錄After Class團歌

對於她的演唱會明年要補場，她稱到時會用全新風格演出，敬請大家期待，但暫時未知何時補場。有傳After Class的團歌因為大家不同公司而未能推出，她說︰「都係其中一個原因，但我相信大家的行程都唔一樣，所以有啲朋友錄咗，我都係要聽指示要錄，希望佢地有時間安排到我錄。」

(左起)炎明熹、泳兒、李幸倪。(羅錦鴻攝)

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