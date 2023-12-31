新城勁爆頒獎禮 2023｜炎明熹黑白打扮洗版討論 直認成年以來最性感一次

《新城勁爆頒獎禮 2023》於今日(30日)在會展舉行，是樂壇首張成績表，今屆口號是「…正在生成」。早年新城「勁爆」獎項最高峰有160個，去到16年銳減至55年，21年則頒發62個，去年為63個，今年合共頒發68個獎，《勁爆歌曲》維持10首。 炎明熹憑《Little Magic》奪勁爆歌曲，而且更與李幸倪、泳兒一齊勁爆女歌手。她先以黑色大蝴蝶結的打扮示人，由於非常性感，引來大家洗版式討論，其後她再以白色造型登場，但這次的白色的打扮就相對「保守」。

套服裝好高難 度 提到她的黑色的蝴蝶結性感打扮，引來大家熱討論，她說是這麼大個以來最性感一次，「套服裝好高難度，我知有啲朋友鍾意，有啲唔鍾意，但我都話過想試唔同風格，無論係音樂上、服裝上、任何嘢都係！(你換了兩次衫)其實係因為一套係致敬，一套係慶祝，本身仲有一套黑色長裙，但最後大家一致揀蝴蝶結，反而依家身上呢套有轉圈，因為要跳舞。」問到之後的頒獎禮會否再性感出現，她稱希望是不同造型同健康的性感出現。