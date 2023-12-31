新城勁爆頒獎禮 2023｜炎明熹黑白打扮洗版討論 直認成年以來最性感一次

《新城勁爆頒獎禮 2023》於今日(30日)在會展舉行，是樂壇首張成績表，今屆口號是「…正在生成」。早年新城「勁爆」獎項最高峰有160個，去到16年銳減至55年，21年則頒發62個，去年為63個，今年合共頒發68個獎，《勁爆歌曲》維持10首。
炎明熹憑《Little Magic》奪勁爆歌曲，而且更與李幸倪、泳兒一齊勁爆女歌手。她先以黑色大蝴蝶結的打扮示人，由於非常性感，引來大家洗版式討論，其後她再以白色造型登場，但這次的白色的打扮就相對「保守」。
套服裝好高難度
提到她的黑色的蝴蝶結性感打扮，引來大家熱討論，她說是這麼大個以來最性感一次，「套服裝好高難度，我知有啲朋友鍾意，有啲唔鍾意，但我都話過想試唔同風格，無論係音樂上、服裝上、任何嘢都係！(你換了兩次衫)其實係因為一套係致敬，一套係慶祝，本身仲有一套黑色長裙，但最後大家一致揀蝴蝶結，反而依家身上呢套有轉圈，因為要跳舞。」問到之後的頒獎禮會否再性感出現，她稱希望是不同造型同健康的性感出現。
不覺自己升呢
她表示對今年成績滿意，自覺很幸運。談到跟李幸倪、泳兒一齊拎女歌手獎，她表示很開心可以跟兩位《聲夢》的老師一齊拎，自己仍需要努力，有很多東西仍需學習，但不覺得自己升呢。問到來年的計劃，她表示想在演戲及歌曲創作上做多些嘗試，但最想是做多些運動，希望可以令自己的線條好些。
自己未錄After Class團歌
對於她的演唱會明年要補場，她稱到時會用全新風格演出，敬請大家期待，但暫時未知何時補場。有傳After Class的團歌因為大家不同公司而未能推出，她說︰「都係其中一個原因，但我相信大家的行程都唔一樣，所以有啲朋友錄咗，我都係要聽指示要錄，希望佢地有時間安排到我錄。」