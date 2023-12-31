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娛樂
2023-12-31 17:04:35

新城勁爆頒獎禮 2023｜COLLAR倒數元旦忙唔停 P1X3L期待2024年更好

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ERROR、Nowhere Boys、P1X3L及COLLAR獲發組合獎。

《新城勁爆頒獎禮 2023》昨日圓滿結束，COLLAR及Lolly Talk各獲一獎，邱彥筒(Marf)更獲「勁爆我撐新」。COLLAR表示將要出席倒數、元旦等活動，並提到今次終於可以現身看到煙花，非常開心。

芯駖讚黎淑賢是好前輩

問到Ivy So為舞台劇的彩排的進度，她表示現時踏入最後兩星期，自己的信心也增加了很多，亦很開心和一班演員一起互動。芯駖表示抽禮物時收到Ivy送出的氣炸鍋，以及她送出的舞台劇門票。問到芯駖有沒有看自己演出的劇集《法與情》，她表示自己都有看少少，因為忙於排練，好開心收到不少朋友的打氣訊息，「好開心睇到拍出嚟嘅成果。」問到她有沒有跟同劇已故的黎淑賢有交流，她表示二人在劇中有少少對手戲，對方是一位很好的前輩，演技很好，但不算太多交流，得知她離世時也大感愕然及難過。

2024年開騷有望

P1X3LERRORCOLLAR同獲「勁爆組合」，P1X3LMarco因病缺席，Geroge稱很開心Marco獲新人獎，Phoebus表示在後台立即跟對方報喜，聽到他的聲音之後，笑言叫他還是不要說了。他們表示Marco為了頒獎禮上的演出下了不少苦功彩排，並稱出席頒獎禮前一日已經表示不舒服，到最後還是病了要缺席，大感難過。問到他們新一年的計劃，他們稱對開騷的事愈來愈有眉目，亦希望可以繼續做自己想的音樂，加上公司有新的模式，相信有不少搞矩，所以2024年是他們最重要的一年。

COLLAR訪問︰

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同場加映Lolly Talk

P1X3L訪問︰

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