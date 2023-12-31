新城勁爆頒獎禮 2023｜COLLAR倒數元旦忙唔停 P1X3L期待2024年更好

芯駖讚黎淑賢是好前輩

問到Ivy So為舞台劇的彩排的進度，她表示現時踏入最後兩星期，自己的信心也增加了很多，亦很開心和一班演員一起互動。芯駖表示抽禮物時收到Ivy送出的氣炸鍋，以及她送出的舞台劇門票。問到芯駖有沒有看自己演出的劇集《法與情》，她表示自己都有看少少，因為忙於排練，好開心收到不少朋友的打氣訊息，「好開心睇到拍出嚟嘅成果。」問到她有沒有跟同劇已故的黎淑賢有交流，她表示二人在劇中有少少對手戲，對方是一位很好的前輩，演技很好，但不算太多交流，得知她離世時也大感愕然及難過。