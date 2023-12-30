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娛樂
2023-12-30 23:13:45

新城勁爆頒獎禮2023｜得獎名單曝光！尹光奪潮爆神級歌王 張敬軒奪勁爆年度歌手

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《新城勁爆頒獎禮2023》於12月30日舉行。

《新城勁爆頒獎禮2023》於今日(30日)在會展舉行，是樂壇首張成績表，今屆口號是「…正在生成」。早年新城「勁爆」獎項最高峰有160個，去到16年銳減至55年，21年則頒發62個，去年為63個，今年合共頒發68個獎，《勁爆歌曲》維持10首。

大會將安排了一系列開場表演，象徵著本地樂壇人才濟濟和百花齊放，為頒獎禮揭開序幕。適逢今年是梅艷芳逝世20周年，頒獎禮上亦加設一個由不同歌手演唱多首梅艷芳經典金曲的環節，向這位永恆的樂壇天后致以崇高的敬意。

今日(30日)是梅艷芳的死忌，今年是梅艷芳逝世 20 周年。

《新城勁爆頒獎禮2023》得獎名單

勁爆歌曲：《企好李幸倪

勁爆歌曲：萬一你是個好人》林家謙

勁爆歌曲：《一人傍晚藝術館》陳柏宇

勁爆歌曲：《收到收到》馮允謙

勁爆歌曲：Little Magic》炎明熹

勁爆歌曲：《仍然是那個少年陳健安

勁爆歌曲：《微時》許廷鏗

勁爆歌曲：《一了百了》泳兒

勁爆歌曲：《至少還有你取暖》梁釗峰

勁爆歌曲：13歲的天堂》王灝兒

勁爆播放指數歌曲：《隱形遊樂場》張敬軒

勁爆年度歌手：張敬軒

勁爆演繹大獎：陳柏宇

勁爆我撐新人：邱彥筒

勁爆我撐組合：MIRROR

勁爆我撐歌曲：JM單身9》柳應廷

勁爆人氣偶像：魏浚笙 / 鍾柔美 / 吳保錡

勁爆作曲：《微時》鄧小巧

勁爆填詞：《企好》黃偉文

勁爆編曲：《天黑時想跟你到白頭》JNYBeatz

勁爆監製：《失約巴黎》徐浩

勁爆音樂作：『4891』黄妍

勁爆專輯：Ireallylovetosing』古巨基

勁爆獨立音樂人：許廷鏗 / 馬天佑

勁爆男歌手：林家謙 / 馮允謙 / 陳卓賢

勁爆女歌手：李幸倪 / 泳兒 / 炎明熹

勁爆樂隊：Nowhere Boys

勁爆組合：ERROR / COLLAR / P1X3L

勁爆唱作人：林奕匡 / 陳健安 / 黄妍 / 鄧小巧

勁爆突破歌手：𤒹

勁爆突破組合：Lolly Talk

勁爆跳唱歌手：ANSONBEAN

勁爆跳舞歌曲：FatboyPhat N Fresh

勁爆跳舞歌曲：安俊豪《On Fire

勁爆跳舞歌曲：吳啟洋《Bad

勁爆新媒體歌曲：姚焯菲《這個姿態》

勁爆新媒體歌曲：黎展峯《不眠來電》

勁爆新媒體歌曲：黃明德《會議終結者》

勁爆合唱歌曲：《百二歲》吳業坤 / Cousin Fung

勁爆合唱歌曲：《旋轉拍賣》曾比特 / 陳葦璇

勁爆改編歌曲：《報復式浪漫》艾妮

勁爆躍進歌手：施匡翹 / 姚焯菲 / 雲浩影 / 張弛豪

勁爆躍進組合：XiX

勁爆新人：詹天文 / 楊安妮 / 蘇凱倫 / 林智樂 / 葉振弘 / 彭晉 /

N9 / Charming Way / Beanies

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