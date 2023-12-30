新城勁爆頒獎禮2023｜得獎名單曝光！尹光奪潮爆神級歌王 張敬軒奪勁爆年度歌手

《新城勁爆頒獎禮2023》於今日(30日)在會展舉行，是樂壇首張成績表，今屆口號是「…正在生成」。早年新城「勁爆」獎項最高峰有160個，去到16年銳減至55年，21年則頒發62個，去年為63個，今年合共頒發68個獎，《勁爆歌曲》維持10首。

大會將安排了一系列開場表演，象徵著本地樂壇人才濟濟和百花齊放，為頒獎禮揭開序幕。適逢今年是梅艷芳逝世20周年，頒獎禮上亦加設一個由不同歌手演唱多首梅艷芳經典金曲的環節，向這位永恆的樂壇天后致以崇高的敬意。