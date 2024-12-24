新城勁爆頒獎禮2024｜勁爆年度歌曲公布五強名單 張敬軒《青春告別式》大熱入圍

由12月2日起公開網上投票後，而網上投票已於12月20日晚上11時59分正式截止。今次頒獎禮的評分比例為公眾投票佔40%、音統會Tier 1 (全台節目主持)+ Tier 2 (資深音樂節目主持)佔20%；Tier 3(主要成員)佔30%；管理層佔10%，故樂迷投出的每一票都極為重要。經過音樂會內部投票，今天率先公布其中一項大獎「勁爆年度歌曲」，暫時領先的五強入圍名單為張敬軒的《青春告別式》、林家謙的《無答案》、Ian陳卓賢的《鑿》、馮允謙的《會再見的》、陳柏宇的《中二寄生魂》，五首領先歌曲各具特色，當中林家謙《無答案》、陳卓賢《鑿》及馮允謙《會再見的》，更是歌手有份參與創作的作品。

張敬軒的《青春告別式》成為今年的熱爆歌曲不容置疑，此歌MV不單有超過一百萬的點擊率，亦曾是各大平台歌曲榜的冠軍歌。《無答案》是林家謙2024年第一支主打歌，這首歌曲詞監由林家謙一手包辦，亦是新城勁爆流行榜的冠軍歌曲。由Ian作曲的《鑿》演繹難度極高，情感一步步遞進，震撼內心，Ian的唱功大獲讚賞。《會再見的》由Jay Fung親自作曲，唱出了道別的感同身受，是一首讓人窩心的動人歌曲。而陳柏宇的《中二寄生魂》唱出了體內的青春熱血，保持了「陳伯」的率性。至於獎項最終花落誰家，樂迷就要密切留意12月28日的「新城勁爆頒獎禮2024」。