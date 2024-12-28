新城勁爆頒獎禮2024｜姚焯菲停學一年發展幕前 屋企被fans禮物塞爆晒

姚焯菲(Chantel)獲頒「勁爆躍進女歌手」金獎，她表示自己今年甚少在香港，但竟然獲獎，感到好神奇，坦言是一個奇蹟，全是幕後工作人員的功勞。她表示將停學一年，並全力專注幕前發展。她說︰「會擺番多啲時間去音樂、演戲，嚟緊係gap year唔會讀書。因為新西蘭畢業係12月，已經過咗入學時間，要去到2025年9月先入大學。其實都係gap 8個月。」

她表示未知屆時會去哪裡升學，現階段亦是到不同院校報名，料明年3月會有決定。她稱沒有特別想修讀哪一科，暫時有興趣BBA及Music Business。問到有沒有考慮像詹天文到大陸升學，她表示沒有，但有報其他地方。她表示來年會一邊拍劇、一邊唱歌，並且會在6月尾挑戰舞台劇，坦言自己對舞台劇沒有甚麼信心，希望盡快收到資料去準備。

難忘用2日將講辭記入腦

問到2024年最難忘的是甚麼，她稱要在學校準備一個10分鐘的演講，自己於是將所有內容都記入腦。「我覺得係無可能發生，但最後用咗2日時間做到呢樣嘢，好滿足，好感謝主同自己！」她稱在新西蘭升學，令自己的英文好了不少，對英文書了解多些。問到有沒有不習慣在香港生活，她稱因為在香港有很多人照顧又熱鬧，所以開初回來時大感不習慣。

收勁多小飛象

她又不忘呼籲fans不要再送小飛象的物品，但因為已經太多，成屋都變了一個主題樂園，非常多謝大家的心意。她稱最開心反而是收到fans的信件，她說︰「因為我可以睇，仲會收藏，有個盒裝住！」問到有沒有收到情信或靚仔照片，她笑謂「太kam，千祈唔好！」