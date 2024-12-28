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娛樂
2024-12-28 19:10:08

新城勁爆頒獎禮2024｜張敬軒掃三大獎 親解與Ian陳卓賢現身澳門原因 (有片)

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張敬軒掃三大獎，並刷新個人紀錄。 (林俊源攝)

張敬軒掃三大獎，並刷新個人紀錄。 (林俊源攝)

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《新城勁爆頒獎禮 2024》今天(28日)於下午三時起在灣仔會展舉行，張敬軒的《青春告別式》獲頒勁爆年度歌曲，還擸走勁爆唱作人金獎及勁爆年度歌手，而連續七年勇奪最高殊榮年度歌手的軒仔，今屆已八度得獎，刷新個人紀錄。

張敬軒今年只出一首歌仍有理想成績。 (林俊源攝) 張敬軒憑《青春告別式》揚威《新城勁爆頒獎禮 2024》。 (林俊源攝) 勁爆唱作人(金獎)： 張敬軒

大讚Ian好乖

之後軒仔到後台接受記者訪問，他大讚頒獎禮在下午舉行，方便歌手們在年底前可以出去搵真銀。軒仔談到家事，大嘆其實相比起工作，屋企事更大壓力，亦較難解決，並爆母親近年對精油很有研究，家中有600至700支精油，軒媽更考牌成為了精油師，他稱：「佢耐唔耐好似古裝片落毒咁，因為我床頭有放濕機，我返到房就會覺得點解唔同咗味，佢會落乳香、薰衣草咁，近期開始滴迷迭香，佢話對男人功能有幫助。」被問到是否對男性功能很見效？軒仔笑言只覺瞓得差了，又笑指母親已發展成為一個宗教，因為屋企的工人姐姐已經封她為教主，有頭暈身㷫就會找她整支精油。

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對於有網民拍得軒仔跟Ian陳卓賢同遊澳門，他指因為昨日有一個private的show case，完成後跟一班姨媽姑姐、親戚朋友搞慶功飯局，因為該間餐廳好好食兼好難book，所以就決定叫齊最close的朋友一齊大嘆美食，他全程好怕醜，又唔出聲，不過軒仔卻大讚Ian好乖，表示已收到Ian新碟，大讚好靚，不過已被Ian畫花晒，因為簽了大名。

張敬軒大讚頒獎禮在下午舉行，方便歌手們在年底前可以出去搵真銀。 (林俊源攝) 有網民拍得軒仔跟Ian現身澳門，他表示叫埋對方跟一班姨媽姑姐、親戚朋友出席慶功飯局。 (林俊源攝) 軒仔指Ian在昨晚飯局唔出聲，全程好怕醜。 (林俊源攝)

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