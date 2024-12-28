新城勁爆頒獎禮2024｜張敬軒掃三大獎 親解與Ian陳卓賢現身澳門原因 (有片)

大讚Ian好乖

之後軒仔到後台接受記者訪問，他大讚頒獎禮在下午舉行，方便歌手們在年底前可以出去搵真銀。軒仔談到家事，大嘆其實相比起工作，屋企事更大壓力，亦較難解決，並爆母親近年對精油很有研究，家中有600至700支精油，軒媽更考牌成為了精油師，他稱：「佢耐唔耐好似古裝片落毒咁，因為我床頭有放濕機，我返到房就會覺得點解唔同咗味，佢會落乳香、薰衣草咁，近期開始滴迷迭香，佢話對男人功能有幫助。」被問到是否對男性功能很見效？軒仔笑言只覺瞓得差了，又笑指母親已發展成為一個宗教，因為屋企的工人姐姐已經封她為教主，有頭暈身㷫就會找她整支精油。