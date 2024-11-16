新城勁爆頒獎禮2024｜張明偉讚李麗珍好正︰之後發覺許倚榕仲正

今年《新城勁爆頒獎禮2024》破天荒樂壇與體壇結合，向所有出戰奧運及殘疾人奧運會(殘奧)的香港運動健兒、香港體壇每一位運動員，與及為樂壇付出的每位歌手及創作者、幕後功臣致以敬意。張明偉以Charming Way主音身份首次參加記招，表示心情很興奮，對獎項隨心，最重要做到好音樂，坦言在香港做音樂不容易，希望大家可以多些支持。

一提許倚榕硬晒軚

他表示Charming Way未來會改變一些創作方向，可能推出甜蜜曲風，並希望可以出碟。他透露有份拍Hoy TV劇集《我愛九龍城》，開心見到舊同事。提到女友許倚榕為他拍MV，問到日後會否推出合唱，張明偉隨即hang機，更一度笑過不停。

他說︰「其實都好感恩可以邀請到佢，我都唔知自己講咩好，哈！總之開心啦！一齊唱歌、拍嘢唔敢講，配音囉！我唔會逼佢嘅！」再問到許倚榕拍MV是否收情侶價，他說︰「友情利是囉！開工要出人工，利是都有一封嘅！(有冇好好慰勞佢？)慰勞方面呢……哈哈哈！救命！我會盡我能力去慰勞佢！哈哈！」