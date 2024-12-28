新城勁爆頒獎禮2024｜炎明熹陳卓賢缺席照有獎 李慧詩化身貝兒出場 (含得獎名單)

李慧詩的打扮有點似《美女與野獸》的貝兒。(林俊源攝)

《新城勁爆頒獎禮 2024》今天(28日)於下午三時在會展舉行，由香港輪椅羽毛球運動員陳浩源、方健儀、范振鋒擔任大會主持，並破天荒以樂壇ｘ體壇「我們的驕傲」為主題。大會先安排一眾歌手上台影合照，惟有份入圍角逐獎項的張敬軒、馮允謙、炎明熹及MIRROR未見現身，但有指軒仔將會在稍後時間現身。

其後大會安排泳兒、陳柏宇、張馳豪、林智樂、黃奕斌、安俊豪、林芊瑩、BEANIES的黃健怡和李海翹及T MAX上台獻唱向一眾運動員至敬。之後大會請出多位運動員出場，包括有張小倫、葉姵延、連翊希、李卓耀及李慧詩等等，他們再接受賽馬會頒予的馬仔公仔。李慧詩穿上露肩鮮色晚裝出場，予人感覺像《美女與野獸》的貝兒。

VIVA先拔頭籌獲得「勁爆新樂隊/組合」金獎，「勁爆女新人」金獎由林芊瑩、「勁爆男新人」金獎由曾傲棐奪得。之後大會陸續頒發多個獎項，共67個獎項。

有份獲獎的炎明熹、陳卓賢因事未有現身獲獎，大會表示會將獎項交予他們的公司。



《新城勁爆頒獎禮2024》樂壇ｘ體壇「我們的驕傲」得獎名單︰

勁爆新樂隊/組合

金獎：VIVA

銀獎：Match

銅獎：Locksmith 開鎖佬