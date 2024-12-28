新城勁爆頒獎禮2024｜炎明熹陳卓賢缺席照有獎 李慧詩化身貝兒出場 (含得獎名單)

《新城勁爆頒獎禮 2024》今天(28日)於下午三時在會展舉行，由香港輪椅羽毛球運動員陳浩源、方健儀、范振鋒擔任大會主持，並破天荒以樂壇ｘ體壇「我們的驕傲」為主題。大會先安排一眾歌手上台影合照，惟有份入圍角逐獎項的張敬軒、馮允謙、炎明熹及MIRROR未見現身，但有指軒仔將會在稍後時間現身。
其後大會安排泳兒、陳柏宇、張馳豪、林智樂、黃奕斌、安俊豪、林芊瑩、BEANIES的黃健怡和李海翹及T MAX上台獻唱向一眾運動員至敬。之後大會請出多位運動員出場，包括有張小倫、葉姵延、連翊希、李卓耀及李慧詩等等，他們再接受賽馬會頒予的馬仔公仔。李慧詩穿上露肩鮮色晚裝出場，予人感覺像《美女與野獸》的貝兒。
VIVA先拔頭籌獲得「勁爆新樂隊/組合」金獎，「勁爆女新人」金獎由林芊瑩、「勁爆男新人」金獎由曾傲棐奪得。之後大會陸續頒發多個獎項，共67個獎項。
有份獲獎的炎明熹、陳卓賢因事未有現身獲獎，大會表示會將獎項交予他們的公司。
《新城勁爆頒獎禮2024》樂壇ｘ體壇「我們的驕傲」得獎名單︰
勁爆新樂隊/組合
金獎：VIVA
銀獎：Match
銅獎：Locksmith 開鎖佬
勁爆女新人(金獎)： 林芊瑩
勁爆女新人(銀獎)： 林愷鈴
勁爆女新人(銅獎)： 黃健怡@BEANIES
勁爆男新人(金獎)︰曾傲棐
勁爆男新人(銀獎)：羅啟豪
勁爆男新人(銅獎)：T.MAX
勁爆躍進女歌手(金獎)︰姚焯菲
勁爆躍進女歌手(銀獎)︰麗英
勁爆躍進女歌手(銅獎)︰谷婭溦
勁爆躍進男歌手(金獎)︰林智樂
勁爆躍進男歌手(銀獎)︰力臻
勁爆躍進男歌手(銅獎)︰冼靖峰
勁爆 Z世代樂勢力 跳唱歌手(金獎)：張天穎
勁爆 Z世代樂勢力 跳唱歌手(銀獎)：周卓盈
勁爆 Z世代樂勢力 跳唱歌手(銅獎)：黃明德
勁爆 Z世代樂勢力唱作歌手(金獎)：鍾柔美
勁爆 Z世代樂勢力唱作歌手(銀獎)：詹天文
勁爆 Z世代樂勢力唱作歌手(銅獎)：黃奕斌
勁爆作曲︰《鑿》陳卓賢，主唱：陳卓賢勁爆填詞︰《唞》梁栢堅，主唱：陳柏宇 feat. 野佬
勁爆編曲︰《靈魂奇異點 》Zarahn，主唱：Lolly Talk
勁爆監製︰《My Type》 JNYBeatz，主唱：周子涵
勁爆十大卓越歌手︰曾比特、周吉佩、張馳豪、魏浚笙、小塵埃、黃妍、鄧小巧、許廷鏗、陳柏宇、炎明熹。
勁爆合唱歌曲(金獎)：《藝術與科學(From THE FIRST TAKE）》林奕匡、黃妍、葉巧琳
勁爆合唱歌曲(銀獎)：《Girls Talk》 施匡翹、JC 陳詠桐
勁爆合唱歌曲(銅獎)：《公審法院 》黃筠兒、趙展彤、陳昭煊