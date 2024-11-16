新城勁爆頒獎禮2024｜許廷鏗出機心腳搶FO 明年中才出碟開騷

《新城勁爆頒獎禮2024》破天荒樂壇與體壇結合，向所有出戰奧運及殘疾人奧運會(殘奧)的香港運動健兒、香港體壇每一位運動員，與及為樂壇付出的每位歌手及創作者、幕後功臣致以敬意。
許廷鏗與運動員交換獎座及獎牌時，表現興奮，尤如自己在運動項目勝出一樣。陳柏宇上台透露自己無論錄音、食飯，甚至開演唱會都會戴上牙套，許廷鏗亦非常欣賞他的堅持。在大合照期間，他不想遮擋後方的歌手，於是展示出機心腳。
好想去camping
許廷鏗受訪時表示自己近日重搭打羽毛球、網球的興趣，發覺自己很愛揸拍的運動，同時也有玩一些新興的運動，自己稍後會拍片跟大家分享。他坦言不是為了減肥而打波，只是不想自己太過「鬆泡泡」。早前他的肝有少問題，他自言人到中年，自己及身邊的人身體也出了毛病，鼓勵大家要做身體檢查。他希望聖誕可以跟朋友們一齊去camping，也會趁在港的時間約欣宜、鄧小巧聚會。
大碟延至明年中推出
提到他曾表示希望可以一年開一次騷，今年也沒有出碟，他表示今次大碟製作需時，要飛到不同地方拍攝，預料明年中推出。對於近期常與何浩文一齊工作，他笑言只是互相充當攝影師，純粹大家一齊出來玩。他透露也有跟對方操練，但對方給予的訓練是非常黐線，很難跟得上，希望對方可以高抬貴手。