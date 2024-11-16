新城勁爆頒獎禮2024｜許廷鏗出機心腳搶FO 明年中才出碟開騷

《新城勁爆頒獎禮2024》破天荒樂壇與體壇結合，向所有出戰奧運及殘疾人奧運會(殘奧)的香港運動健兒、香港體壇每一位運動員，與及為樂壇付出的每位歌手及創作者、幕後功臣致以敬意。

許廷鏗與運動員交換獎座及獎牌時，表現興奮，尤如自己在運動項目勝出一樣。陳柏宇上台透露自己無論錄音、食飯，甚至開演唱會都會戴上牙套，許廷鏗亦非常欣賞他的堅持。在大合照期間，他不想遮擋後方的歌手，於是展示出機心腳。