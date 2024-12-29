新城勁爆頒獎禮2024｜許廷鏗宣布做填詞人即場攨撈 想同欣宜一齊歐遊

《新城勁爆頒獎禮 2024》昨日圓滿結束，許廷鏗獲頒「十大卓越歌手」及憑《聆聽世界這分鐘》獲得「勁爆歌曲」，他更兩度與好友鄧小巧上台領獎，非常開心。他在台上表示入行14年，除了希望繼續帶來好作品外，今年更多了一個填詞人的身份，除了為自己填詞外，也為組合Match填了一首歌，他更即場向所有歌手呼籲如果有興趣的話可以找他填詞。

許廷鏗受訪時表示14年的歌手生涯「話長唔長，話短唔短」，很開心跟鄧小巧依然繼續堅持做音樂。他又稱今年過得好充實，去了不同地方演出及拍MV。他說︰「好想多謝番喺加拿大、英國嘅朋友，係我個MV到出現，好多都係香港移居咗嘅朋友，因為對呢幾年嘅離合有好深感受，香港亦有些微變化，希望我啲歌去多啲唔同地方。多謝佢哋支持，希望2025年都可以遊歷唔同地方，見多啲唔同觀眾。」

他又提到很多謝欣宜為他拍MV，自己亦有自薦做其MV男主角，但事後有點後悔。他說︰「佢喺我MV出現係一件好開心嘅事，但仲未等到佢邀請，因為講咗如果佢拍MV，搵我做MV男主角，但有少少捉蟲啦，因為我演技唔係太好。」他表示不會跟欣宜演親熱戲，因為會令觀眾反胃，更稱早年已一早將螢幕初吻獻給了林欣彤。

提到早前再有網民捕獲到欣宜，他說︰「大家知佢咩料，遠距離聽到佢把聲，近距離就見到佢身型，但捕獲咗佢，喺尊重情況下say hi係ok嘅。」他表示會約欣宜食飯，並有計劃一齊去旅行，自己亦想去多些地方，「發現海外嘅香港人都好需要音樂陪伴」，現時很想跟她一齊去歐洲。