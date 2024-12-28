新城勁爆頒獎禮2024｜鍾柔美騰空飾櫃擺獎 詹天文想搬離宿舍自己住

《新城勁爆頒獎禮 2024》今天(28日)於下午三時在會展舉行，由香港輪椅羽毛球運動員陳浩源、方健儀、范振鋒擔任大會主持，並破天荒以樂壇ｘ體壇「我們的驕傲」為主題。鍾柔美(Yumi)、詹天文(Windy)分別獲頒「勁爆Z世代樂勢力跳唱歌手」金獎及銀獎。二人表示沒想過會獲這個獎，但這是對她們向跳唱方面發展是一個很好的鼓勵。

獎項是動力

問到二人在家中有沒有預留位置擺獎，Yumi表示屋企有個櫃擺了昔日的獎牌、獎杯等，同時也擺了不少fans的禮物，現時有些東西要收起來，擺放自己入行以來得到的獎座，每次見到的時候都會想起入行經歷了很多東西，亦是一個推動力要自己繼續做好些。Windy表示家中也有個櫃擺放獎項，這些獎項都是代表自己一步一步以來的腳印，希望未來愈來愈多。

要學分配時間

問到她們現時要學業、事業兩兼顧，會否有點吃力，Windy表示一直都以為大學的內容不會太難，但發現東西比想像中的多，來年會更加忙碌，但相信有信心可以平衡到。Yumi表示拍劇跟學校的時間表有相撞，有時要犧牲休息時間，加上學校又有很多考試、小組project，但也是一個很好的方法訓練自己如何分配時間。