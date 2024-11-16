新城勁爆頒獎禮2024｜馬浚偉低調出席記者會 婉拒受訪速撇離場

今年將打破過往樂壇頒獎禮的框框，破天荒以樂壇ｘ體壇「我們的驕傲」為主題，向所有出戰奧運、殘疾人奧運會(殘奧)的香港運動員，以及所有香港體壇運動員，還有每位音樂人致敬。

跟許廷鏗好傾

《新城勁爆頒獎禮2024》是馬浚偉上任後首個舉行的勁爆頒獎禮，但他十分低調，婉拒受訪，僅稱希望大家聚焦在運動員及歌手們身上，亦拒絕讓傳媒單獨拍照。他也一改西裝骨骨的作風，以全黑便裝打扮示人。期間有不少歌手跟他聊天，其中，許廷鏗透露他們聊的是羽毛球話題。最意想不到的是，連歌手與高層大合照未，他也沒有上台大合照，當記者會結束更速閃離場。

據了解，馬浚偉早前果斷決意癈除「分豬肉」慣例，將勁爆頒獎禮往年的過百獎項大幅縮減，以確保獎項的公平性，同時新增「最高榮譽大獎」和「十大卓越歌手獎」，而入圍「十大卓越歌手獎」的歌手，將有機會競逐「勁爆男女歌手獎」。其實，勁爆頒獎禮一向以派獎見稱，數量從2000年的53個先後增至125個（2005年）、137個（2008年）、163個（2012年），本地一般頒獎禮每年只頒發10首金曲獎，「勁爆歌曲」卻高達21首，另外更設有「勁爆卡啦OK歌曲」、「勁爆廣告歌曲」、「勁爆合唱歌曲」、「勁爆原創歌曲」以至「我最欣賞歌曲」等，種類多不勝數，難怪一直被諷為「豬肉獎」。