新城勁爆頒獎禮2024｜Gin Lee奪女金唔敢慶祝 自爆每日食一餐keep最弗體態

Gin Lee李幸倪在今屆《新城勁爆頒獎禮 2024》上取得佳績，除了《新牌仔》成為十大勁爆歌曲其中的得獎作品外，她更勇奪勁爆女歌手金獎，成績相當不俗。

Gin Lee受訪時表示：「我會好好享受呢份禮物先，因為我覺得每一次有獎攞都係一個好大嘅鼓舞，好大嘅鼓勵。」今日除封女歌手金獎外，她自己有份作曲及監製的《新牌仔》也成十大歌曲之一，加上是個好有意義的一個題材，成件事令她更感開心。