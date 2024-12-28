新城勁爆頒獎禮2024｜Gin Lee奪女金唔敢慶祝 自爆每日食一餐keep最弗體態

Gin Lee李幸倪在今屆《新城勁爆頒獎禮 2024》上取得佳績，除了《新牌仔》成為十大勁爆歌曲其中的得獎作品外，她更勇奪勁爆女歌手金獎，成績相當不俗。
Gin Lee受訪時表示：「我會好好享受呢份禮物先，因為我覺得每一次有獎攞都係一個好大嘅鼓舞，好大嘅鼓勵。」今日除封女歌手金獎外，她自己有份作曲及監製的《新牌仔》也成十大歌曲之一，加上是個好有意義的一個題材，成件事令她更感開心。
問到會否有慶祝活動，Gin Lee稱應該要完晒所有頒獎禮才可以諗慶祝活動，她謂：「不過我諗今日都要食少少嘢，因為都好肚餓，仲有一個頒獎禮嘛，都想靚靚好fit咁樣，而家就一日食一餐，都係都keep住一段時間，有時18個鐘，有時20個鐘嘅斷食，對我嚟講係work，依家就係一日一餐先，但係完晒所有嘢之後，就兩餐啦！」Gin Lee最想食炸雞、珍奶、牛角包，可是目前仍要keep fit，暫時不敢吸收澱粉質，透露叱咤屆時會揀選型格戰衣出席。
過去一年，Gin Lee除推出四首單曲外，還有很多project，今年挑戰日文歌，又入學校跟同學仔有交流及表演，選到最深刻始終是日文歌，因她本身不懂日文，所以很高難度，她細個時候因為睇日劇曾短暫自學，今次之後再加深興趣，都想繼續學習日文。Gin Lee坦言有開騷計劃，期望可在2025下半年舉行自己的大型演唱會，但未定開騷場地：「我同公司都有開show計劃，攞期、攞場地，行政上交俾公司，咁我就準備好自己，可能多啲歌，準備好個狀態，再練吓舞咁。」