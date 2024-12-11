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娛樂
2024-12-11 20:38:17

新城勁爆頒獎禮2024｜Gin Lee炎明熹爭勁爆女歌手 馮允謙Lolly Talk走勢強勁

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Lolly Talk、Gin Lee、炎明熹及馮允謙獲不少fans支持。

Lolly Talk、Gin Lee、炎明熹及馮允謙獲不少fans支持。

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《新城勁爆頒獎禮2024》將於1228日下午三時在灣仔會議展覽中心Hall 5BC盛大舉行，由122日起公開網上投票後，樂迷反應相當踴躍，經過9天激烈的網上投票，各大獎項的競爭相當緊張刺激，到今日(1211)為止，以暫時投票情況，「勁爆男女歌手」及「組合獎」領先名單揭曉。

《新城勁爆頒獎禮 2024》早前舉行記招，多位歌手、組合現身撐場。

《新城勁爆頒獎禮 2024》早前舉行記招，多位歌手、組合現身撐場。

距離頒獎禮不足一個月，各獎項的競爭非常激烈，根據最新的網民投票結果，「勁爆男歌手」的領先候選人包括張敬軒、馮允謙、張馳豪、陳卓賢及MC張天賦；「勁爆女歌手」有Gin Lee李幸倪、鄧小巧、姚焯菲、Sica及炎明熹；至於「勁爆樂隊/組合」則由Dear JaneLolly TalkMIRRORERRORP1X3L角逐。

馮允謙走勢相當凌厲，後來居上躋身「勁爆男歌手」領先名單，與張敬軒的對決十分引人注目。「勁爆女歌手」則集中在Gin Lee和炎明熹之間，而「勁爆樂隊/組合」獎項中，女子組合Lolly Talk展現出強大實力，挑戰其他四支男子組合。

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多位歌手將現身拉票，包括新西蘭回港的姚焯菲。

多位歌手將現身拉票，包括新西蘭回港的姚焯菲。

本周日(28)多位歌手將現身黃竹坑THE SOUTHSIDE商場參與「我們的大熱唱2024」為《新城勁爆頒獎禮2024》現場拉票，包括：林奕匡、鄧小巧、張馳豪、鍾柔美、詹天文、安俊豪、冼靖峰、力瑧、林智樂、谷婭溦、施匡翹、JC陳詠桐、馬天佑、蘇家欣、Beanies、林愷鈴、林芊瑩、T.MAX，屆時，各位歌手將各出奇謀進行拉票，而領先的鄧小巧及姚焯菲屆時亦會現身。

今次頒獎禮的評分比例為公眾投票佔40%、音統會 Tier 1 (全台節目主持)+ Tier 2 (資深音樂節目主持)20% Tier 3(主要成員) 30%；管理層佔10%。為了支持偶像，樂迷們的每一票，對偶像的支持都非常重要，記得盡快投票喇！1220日就會截止的！而投票人士，有機會獲得總值68,000港幣的獎金及豐富獎品，詳情可瀏覽新城廣播投票網站。

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