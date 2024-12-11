新城勁爆頒獎禮2024｜Gin Lee炎明熹爭勁爆女歌手 馮允謙Lolly Talk走勢強勁

《新城勁爆頒獎禮2024》將於12月28日下午三時在灣仔會議展覽中心Hall 5BC盛大舉行，由12月2日起公開網上投票後，樂迷反應相當踴躍，經過9天激烈的網上投票，各大獎項的競爭相當緊張刺激，到今日(12月11日)為止，以暫時投票情況，「勁爆男女歌手」及「組合獎」領先名單揭曉。

距離頒獎禮不足一個月，各獎項的競爭非常激烈，根據最新的網民投票結果，「勁爆男歌手」的領先候選人包括張敬軒、馮允謙、張馳豪、陳卓賢及MC張天賦；「勁爆女歌手」有Gin Lee李幸倪、鄧小巧、姚焯菲、Sica及炎明熹；至於「勁爆樂隊/組合」則由Dear Jane、Lolly Talk、MIRROR、ERROR及P1X3L角逐。

馮允謙走勢相當凌厲，後來居上躋身「勁爆男歌手」領先名單，與張敬軒的對決十分引人注目。「勁爆女歌手」則集中在Gin Lee和炎明熹之間，而「勁爆樂隊/組合」獎項中，女子組合Lolly Talk展現出強大實力，挑戰其他四支男子組合。