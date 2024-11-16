新城勁爆頒獎禮2024｜Gin Lee變工作狂無時間陪男友 有意為fans整指甲拉票

《新城勁爆頒獎禮2024》將於12月28日下午3時假灣仔香港會議展覽中心Hall 5BC舉行。今年《新城勁爆頒獎禮2024》破天荒樂壇與體壇結合，向所有出戰奧運及殘疾人奧運會(殘奧)的香港運動健兒、香港體壇每一位運動員，與及為樂壇付出的每位歌手及創作者、幕後功臣致以敬意。樂壇向體壇致敬，體壇向樂壇嘉許，同是「我們的驕傲」。

今日英皇總動員出席記者會，眾人應大會主題以運動裝示人，其中鄧小巧就搞笑表示以奧運主播look現身。Gin Lee李幸倪就先拔頭籌奪「最佳衣着（女歌手）」獎，她表示好開心可以輕便打扮出席活動，感覺好輕鬆又自在。她透露本月再會推出新歌，並預告會有不少驚喜，一直都努力做好自己，「今年都好俾心機出歌，都係多產一年，全力以赴做好份內事，獎項係隨緣，自己可做都做晒。」

拉票幫人整指甲

提到她入圍叱咤「我最喜愛的女歌手」最後10強，問到會不會考慮效法張敬軒出不同招數去拉票，她指對方把拉票的standard拉得太高，如自己要擺檔可考慮為大家整指甲，笑謂可以一人整一隻。她表示如fans club有拉票活動，而自己時間又許可，便會配合。

忙到新年先有假放

問到她年底的行程，她坦言非常忙碌，去到主題公園出席聖誕活動，又要去中學、大學巡唱，每天也要花時間彩排，坦言時間完全不夠用。由於她的行程非常緊密，令自己無時間陪男友，她謂︰「唉！年尾梗係做嘢啦！無假放啦！年底要全力以赴，都明嘅，希望農曆新年可以放下假，我都有同公司申請，公司都見到我好忙，話叫我衝埋年尾先。」